Ryan Bang binasag ang ngipin ni Amy

Bumalik na rin sa telebisyon si Tyang Amy Perez at nakita na ito sa Uma­gang Kay Ganda kahapon, matapos maga­nap ang aksidente sa It’s Showtime noong nakaraang araw.

Tinamaan kasi ng siko ni Ryan Bang ang microphone ni Amy na nagdulot ng pagkakabasag ng ngipin nito habang nagbibiruan sila sa kanilang mga spiel, na halatang nasaktan at ininda nito. Dahil sa pangyayari, kinailangan niyang mag-absent sa daily noontime show ng Kapamilya network para ipaayos ito.

Okey na nga ito dahil umapir na siya sa UKG na parang walang nangyari at nagpapasalamat na sa kanyang dentist na ginawan naman ng paraan ang natamaan na ngipin ni Ryan.

Samantala, well-appreciated ni Tyang Amy ang grabeng pag-apologize sa kanya ng Koreanong komedyante, dahil walang tigil ito sa kasu-sorry sa kanya sa lahat ng mga social media account nito kasama na ang pagti-text sa kanya.

Naiintindihan naman niya na ang aksidente can happen anytime, at walang gustong mang­yari ito. Tanggap na tanggap naman niya ang sorry­ ni Ryan, at mabuti na nga lang ay naayos naman ito lalo na’t alam naman ng lahat kung gaano ka-importante ang may magandang ngipin sa isang TV host, devah?

‘Yun nga!