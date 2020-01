Russian ‘Grab’ rumaket sa Cebu, tiklo

NAGBABALA ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) sa Central Visayas laban sa mga taong nasa likod ng Russian-based ride-­hailing app na nag-o-operate sa Cebu kahit walang akreditasyon mula sa board.

Ginawa ni retired Col. Edgardo Montealto Jr., regional director ng LTFRB-7 ang babala matapos masakote ng kanyang tanggapan sa tatlong magkakahiwalay sa operasyon noong nakaraang linggo ang apat na pribadong sasakyan na kumukuha ng pasahero gamit ang app na ‘inDriver’.

Ang inDriver ay hindi kabilang sa mga ride-hailing app na pinayagan ng LTFRB na maging transport network vehicle service (TNVS) sa bansa. Ang mga akreditado lamang ay ang Grab Car, MiCab, Hype at Hirna.

Ang apat na nahuling sasakyan ay agad na pina-impound at pinagmumulta ng halagang P120,000 hanggang P200,000.

Ang inDriver ay tinatag sa Russia noong 2012 at nag-o-operate sa 31 bansa pero wala silang tanggapan o operational base sa Pilipinas.

Hindi pa malaman ng regional director kung sino ang nasa likod ng operasyon ng inDriver sa Cebu dahil wala silang makitang opisina nito sa lungsod.

“One of the owners who came to the LTFRB-7 regional office confided that private car owners like him and the taxi ope­rators were enticed to go into TNVS because a public official himself posted in his Facebook account patronizing inDriver ride-hailing app as a sideline income using his own car,” ani ni Montealto. (PNA)