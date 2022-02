Russia, Ukraine bakbakan na

Inanunsyo ng United Kingdom na nagsisimula na ang Russia sa pagsakop sa Ukraine.

Ayon kay UK health minister Sajid Javid, malinaw na desidido na si Russian president Vladimir Putin na kunin ang teritoryo ng Ukraine.

Ito’y matapos silang makatanggap ng mga report na bumibiyahe na ang mga tangke at sundalo ng Russia patungong Ukraine.

“We have seen that he has recognised these breakaway eastern regions in Ukraine and from the reports we can already tell that he has sent in tanks and troops,” wika ni Javid sa report ng Sky News.

“From that you can conclude that the invasion of Ukraine has begun,” aniya pa.

Ayon sa Joint Forces Operation ng Ukraine, dalawang sundalo mula sa kanilang bansa ang nasawi dahil sa pambobomba, habang 12 naman ang nasugatan.

Samantala, nagbabala na si UK Prime Minister Boris Johnson kay Putin na kaagad nilang paparusahan ang Russia sa pamamagitan ng economic sanction.

“This is, I should stress, just the first barrage of UK economic sanctions against Russia, because we expect I’m afraid that there is more Russian irrational behaviour to come,” gigil na pahayag ni Johnson.

Ayon sa report ng BBC, aabot sa 150,000 sundalo mula Russia ang pinapuwesto ni Putin malapit sa border ng Ukraine. (RP)