Russia, PH pakner sa coronavirus bakuna

Handa ang Russia na maka-partner ang Pilipinas sa paggawa ng Sputnik V, ang kauna-unahang rehistradong bakuna laban sa COVID-19.

Katunayan, ayon kay Russian Ambassador to Manila Marat Pavlov, kasalukuyang nasa pinal na yugto na ang negosasyon sa mga Pinoy partner para makagawa ng Sputnik V bakuna sa Pilipinas.

Binanggit pa ni Pavlov sa isang online vaccine summit noong Biyernes na lumagda na ang Russia ng kasunduan sa kanilang mga foreign partner sa China, Egypt, South Korea, Turkey, Serbia at Argentina. Kasalukuyan na aniyang gumagawa ng Sputnik V sa mga nabanggit na bansa.

“With the Philippines, we are also in the final stage of negotiation and we hope to conclude it shortly,” sabi ni Pavlov.

Hindi naman binanggit ni Pavlov ang mga kausap nilang manufacturer sa Pilipinas. (PNA)