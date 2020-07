KUNG kelan pasimula at sabik nang lumarga uli sa NBA, saka pa nabitin sa laro si Houston Rockets guard Russel Westbrook.

Ito ay matapos na dapuan ng kumakalat ngayong coronavirus ang 31-anyos na point guard.

Si Westbrook mismo ang umamin at nag-anunsyo sa kanyang Twitter account na nadale ito ng virus.

“I tested positive for Covid-19 prior to my team’s departure to Orlando,” saad nito.

Sa ngayon aniya ay naka-quarantine ito at umaasang balik uli sa laro oras na makumpleto ang quarantine period at tuluyang gumaling.

“I’m currently feeling well, quarantined and looking forward to rejoining my teammates when I am cleared. Thank you all for the well wishes and continued support,” aniya. (Aivan Episcope)