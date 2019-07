Russ dapat kunin ng Lakers — Angara

HINDI lang mga player at fans ang lubhang nagulantang at na-excite sa mga palitan at lipatan ng players sa NBA free agency.

Maging politiko, si Senator Sonny Angara, chairman ng Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) at isa ring player para sa Senate Sentinels sa UNTV Cup, ay hindi rin napigilan na mag-react sa nangya­ring paglipat ni Kawhi Leonard mula Toronto Raptors patungong Los Angeles Clippers kung saan makakasama niya si Paul George na nakuha naman via trade sa Oklahoma City Thunder.

“That’s more like it,” komento ni Angara sa tweet ni ESPN sports analyst Adrian Wojna­rowksi na “in the end, Kawhi Leonard didn’t want to construct a Super Team with the Lakers.­ He wanted a co-star across the Staples corridor with the Clippers, and made it clear to Steve Ballmer and Lawrence Frank: Get PG, and I’m coming.”

Ayon pa sa senador,­ napaka-wild ng nasa­bing off-season sa NBA, habang tingin din nito na dapat kunin ng La­kers si Russell Westbrook upang palakasin pa ang tambalang LeBron James at Anthony Davis para tapatan ang Kawhi-George tandem sa Clippers.

“Lakers should try to get Russ,” dagdag pa ng senador.