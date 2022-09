Ruru yumabang, feeling kasingsikat ni Dingdong

Nagkuwento ang bida sa “Lolong” na si Ruru Madrid sa journey niya bago marating ang kasikatan meron siya ngayon sa recent interview niya kay Toni Gonzaga sa YouTube channel ng huli.

Aminado ang aktor na noong makasama siya sa cast ng “Encantadia”, lumaki ang kanyang ulo lalo na nang sabihan siya ng mga tao na siya na ang susunod sa yapak ni Dingdong Dantes, na kinikilalang biggest male star ng Kapuso network.

“I always go to parties, I always go out na parang hindi ko na naiisip ‘yung trabaho ko. Hindi na siya mahalaga sa akin na parang ang iniisip ko sa trabaho noon, trabaho siya para magkapera. Na hindi naman ako ganoon kaya ako pumasok sa industriya,” paliwanag ni Ruru.

After kasi ng naturang fantaserye, naramdaman niya na bumalik siya sa umpisa, na tila hanggang doon na lang ang career niya sa showbiz. Natauhan siya na dapat pala ay maging humble, mahalin ang trabaho at palaging magsikap upang ma-maintain ang kasikatan.

“Ang galing noh, parang tinuro sa’yo nu’ng everything that you’ve been through is humility, and to go back to who you really are when you started.

“Yung huwag mong kakalimutan ‘yung Ruru na nagmo-motor, nasa ilalim ng tulay,” sundot pa ni Toni kay Ruru.

Nakuwento kasi ng aktor na dati, nagmo-motor lang siya papunta sa set ng shoot kaya pag dumadating na siya, hulas na ang makeup at basang-basa siya minsan sa ulan.

“Hindi na ko maliligaw. That’s for sure,” deklarasyon pa ni Ruru.

Sa sobrang dedicated niya sa teleseryeng “Lolong”, minsan ay siya na rin ang nakakaisip ng mga fight scenes dito. Tuloy-tuloy din ang pagwo-workout ng aktor para laging macho dahil madalas ay naka-half naked siya dito.

Nag-promise rin siya sa kanya ama na hinding-hindi na mangyayari na darating muli ang point na hindi sila makabili ng mga gusto nilang bagay kahit mura lang naman ito.

Bianca ‘the one’ na ni Madrid

Kaugnay naman sa relasyon ni Ruru kay Bianca Umali, tinanong ni Toni ang aktor kung siya ba talaga ang dahilan kaya nagpa-convert ito bilang miyembro ng Iglesia Ni Cristo.

Sabi ni Ruru, maraming proseso ang pagdadaanan bago makapasok sa INC, ngunit hindi lang dahil sa mahal siya ni Bianca.

“For a woman to convert her religion, it’s a big step and she’s really parang showing you her commitment. That she wants to share the same faith na meron ka.

“Would you say at this point in your relationship na she’s the one?” tanong ni Toni kay Ruru.

“I would say yeah, yes po,” walang pag-aalinlangang sagot ng aktor.

Naa-appreciate raw niya si Bianca na willing itong mag-take ng risk para iparamdam kung gaano siya kaimportante sa kanya.

“Ang sarap sa pakiramdam na parang lahat ng gusto ko sa isang babae, nasa kanya na eh,” dagdag pa ni Ruru. (Batuts Lopez)