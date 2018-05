Ruru walang trabaho, super tambay sa park

Isa na namang achievement ang maipagmamalaki ng aming alagang si Ruru Madrid ang award na natanggap niya mula sa Guillermo Memorial Foundation bilang Most Promising Actor.

Sa mga tinatamasa ni Ruru Madrid ngayon bilang aktor ay hindi namin naramdaman ang pagbabago sa pag-uugali o pakikisalamuha niya sa mga fan at sa mga taong nakakaharap niya.

Feeling ko hindi yata niya nararamdaman ang kasikatan niya o ang kinalalagyan niya ngayon.­ Normal na gumagalaw siya kahit nag-iikot sa mga mall tuwing may bibilhin itong kailangan niya.

Hindi siya naasiwa sa mga taong gustong magpa-selfie sa kanya. Ganyan dapat ang attitude ng ibang kasamahan niya sa hanapbuhay para magtagal at hindi kasawaan ng mga taong sumusuporta sa kanila.

Ngayong medyo kaunti ang mga showbiz work niya ay madalas siyang tumatambay sa bagong bukas na City Bloc Food Park na pag-aari nila na nasa ML Quezon Extension sa Antipolo City. Kaya sa mga gustong makita ang guwapong aktor ay dun kayo pumunta.

***

Alden borta sa Magtanggol

Finally ay ni-reveal na ng Pambansang Bae na si Alden Richards ang upcoming teleserye niya na ‘Victor Magtanggol’ na pang-primetime ng GMA. Isang hamon daw ito sa kanya dahil naiiba at mukhang may mga training siyang gagawin for this.

Kung mapapansin ninyo ay nagpaganda pa ito ng katawan at matiyagang nag-gym bago mag-Eat Bulaga. Kaya umaasa kami na maganda nga itong baong teleserye na marami ang nangangarap na makuha ang role na ito. Pero sorry kayo kay Alden na napapunta.

***

Marvin patuloy sa pagkakalat ng kahayupan

Nakipag-bonding with fans ang Kambal, Karibal star na si Miguel Tanfelix sa pamamagitan ng isang summer getaway. Sa Instagram post ni Miguel na kuha sa isang resort, masayang nag-swimming ang mga ito at pinasalamatan din niya ang lahat ng pumunta dahil talagang nag-enjoy siya.

Sey ng mga fan, ‘hanggang sa uulitin!’

Samantala, hindi pa rin nawawala ang kahayupan ni Marvin Agustin sa Kambal Karibal. Nung umalis ako papuntang Amerika ay nakakulong ito. Pagbalik ko kamakailan lang ay namamayagpag na naman ang kasamaan nito sa nasabing teleserye.

Kaloka. Hanggang kailan kaya magkakalat ng kahayupan si Marvin?

***

Nora humiling ng maraming show sa GMA

Natuwa naman kami sa napanood naming­ video kung saan sinorpresa ang nag-iisang Superstar Nora Aunor sa taping ng upcoming GMA primetime series niya.

Bago siya pumasok sa tent na sinabitan ng balloons ay kinantahan na agad siya ng co-stars at production staff ng Happy Birthday. Noong una ay nagulat pa siya pero napapasok din nila sa loob ng tent.

Ipinagdiwang ni Ate Guy ang ika-65th niyang kaarawan at sinabi sa isang interview ang birthday wish niya na, “Sana magkita-kita pa rin tayo at maging magkakaibigan pa rin at more shows pa rin sa channel 7 na maganda, lalo na ngayon na malapit sila sa ‘kin. Talagang ang puso ko talaga andito.”