Ruru pinaiyak ang ama, niregaluhan ng ‘baby’

Naiyak sa tuwa ang dada ni Ruru Madrid sa magarang motor na kanyang nataganggap sa anak bilang Father’s day gift noong Linggo. Ito ay binili ni Ruru sa Wheeltek na isa sa malaking dealer ng motorcycle dito sa Pilipinas.

Dahil matagal na naming kaibigan ang mga Odulio na tubong Nueva Ecija ay tinulungan namin ang alaga ko na sikretong kausapin si Roscoe Odulio sa sorpresang ito ni Ruru para sa ama na sabi nga ni Ruru sa post sa FB na siyang naging dahil ang lahat ng tinatamasa niya ngayon.

Kaya noong Linggo after ng SPS ay sinamahan namin si Ruru sa pag-pick up ng Kawasaki Vulcan Motorcycle sa Wheeltek Makati at siya ang nag-drive pauwi ng Marikina. Agad naman nag-ikot ang ama ni Ruru sa Marikina para mag-experience agad ang bagong baby nito.

Marami ang pumuri at naiyak sa post ni Ruru na inilalarawan ang kahalagahan ng magulang sa mga anak nila at ramdam ng lahat ang sinseridad ni Ruru sa magulang kahit sa edad niya ay nandon pa rin ang respeto at tumitingala sa magulang kahit kumikita ito.

Pinakikita niya na dapat sumunod sa mga payo ng magulang kahit kumikita na ito at kayang tumayo sa sarili. Hindi katulad ng iba na kumita lang ng kaunti ay sinusuway na ang mga magulang.

Barbie nakakahawa ang halakhak

Good vibes ang dala ng bagong YouTube channel ng Inday Will Always Love You star na si Barbie Forteza dahil dito siya naghasik ng nakahahawang halakhak. Ang trademark niyang tawa, nasa online community na!

Sinimulan ni Barbie ang kanyang YouTube channel sa pagbabahagi niya ng kanyang makeup bag. Nasilip tuloy namin ang kanyang make-up routine. May pahapyaw siyang advice kung alin ang sulit gamitin, at kung ano ang bagay sa mga katulad niyang ubod ng puti.

Nakita rin dito ang kikay side ni Barbie na malayo sa karakter na ginagampanan niya bilang Happylou na sanay pagpawisan at walang pakialam sa itsura niya. In fairness din naman sa video, hindi naka-make up si Barbie pero glowing talaga ang kanyang skin. Ano pa kaya ang susunod na ibabahagi ni Barbie sa vlog niyang ito?

Kylie pinagsasabay ang paglalaro, pag-aalaga kay Alas

Isa lang si Kylie Padilla sa mga nakakabilib na working mom dahil kahit na nagtatrabaho ay bantay-sarado pa rin sa pag-aalaga sa kaniyang growing baby!

Pero ang kaiba kay Kylie, pinagsasabay din niya ang work and play — literal! Sa kanyang Instagram post, nagbiro si Kylie na sa pag­lalaro niya ng video game ay napag-aaralan niya ang isang role na malapit na niyang ibunyag. Hindi lang daw siya naglalaro, kundi nagtatrabaho at nag-aalaga rin kay Alas! Na-excite tuloy ang mga fan niya dahil nabitin sila sa mga appearance ni Kylie sa Lip Sync Battle Philippines at Tonight With Arnold Clavio.

Lalo pa nang mag-post siya ng isang litrato niya at may caption na #abangan. Ito na talaga ang pagbabalik ni Kylie sa TV kaya dapat talaga itong tutukan! Saan kayang Kapuso program siya sunod na mapapanood?