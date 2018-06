Ruru hindi pa rin nababayaran sa serbisyo sa Grab

Hanggang ngayon ay hindi pa rin tapos ang problema ni Ruru Madrid sa talent fee niya sa Grab, ha! Kinuha nga ang serbisyo ng aktor noong Valentine’s Day kung saan hinarana niya with matching flo­wers pa ang ilang customer nila na inabot ng maraming oras sa paglilibot ng pamosong actor.

Nakuha nila ang serbisyo ni Ruru through GMA Artist Center at through IC Mendoza’s Event Agency.

Ilang buwan matapos ang serbisyo ni Ruru na paulit-ulit ang paniningil ng talent fee at finally naibigay ang cheque last May kung hindi ako nagkakamali pero postdated ng June 29. At pagdating ng takdang araw para i-clear ang check ay nagpasabi na naman sa side ng grupo ni IC Mendoza na after 1 p.m. ipasok at nung dumating ang takdang oras ay nagpasabi na naman sila na sa Monday na lang daw.

Parang isang malaking kalokohan na raw ito at umalma na ang mga nagma-manage kay Ruru.

Sa tingin ko ay mukhang bayad na ang Grab at sa ahensiya lang ni IC ang may problema. Hindi lang namin alam kung may alam ang Grab tungkol dito.

Kaya kung hindi raw maresolba ito ay aaksiyon na ang legal department ng GMA sa problemang ito. Ke malaki o maliit ang amount involved ay kailangan makipag-usap at ayusin ito. Maliit lang ang mundo ng showbiz. (Joe Barrameda)

———–

Kylie, Ruru tuloy ang lambingan sa ere

Kay Ruru pa rin, nagsimula na siyang mag-taping sa The Cure nitong Biyernes nang gabi. Bale guest appearance lang ito para itambal kay Kylie Padilla para ipagpatuloy ang naudlot nilang tambalan noong Encantadia days.

Matatandaan na tumaas lalo ang rating ng Encantadia noong sila ang naging focus ng programa. Di ba, biglang nag-baboo si Kylie sa programa dahil nabuntis.

Kaya ngayon ay pinagbigyan ng GMA ang kahilingan ng mga KyRu fan na magsama silang muli. Who knows kapag nag-click na muli ang tambalan nila ay mabigyan agad sila ng teleseryeng pagtatambalan nila. So tuloy lang ang lambingan nila sa ere. (Joe Barrameda)

———–

Game show ni Eugene tsugi na

Malapit nang umere ang The Clash na si Regine Velasquez-Alcasid ang main host kasama si Andre Paras at Joyce Pring. Kasama rin sina Ai-Ai delas Alas, Christian Bautista at Lani Mi­salucha bilang mga judge sa competition.

Excited nga si Lani na muling makaktrabaho sina Ai-Ai, Regine at Christian na mga kapwa singer din.

Si Ai-Ai din naman ay natutuwa sa bagong trabaho niya sa telebisyon at relate na relate siya bilang hurado sa mga aspiring singer na gustong makilala at sumikat. Magsisimula itong umere sa July 7 at 8 bilang kapalit ng Celebrity Bluff na pansamantalang magpapahinga sa ere tuwing Sabado at Lip Synch Battle naman tuwing Linggo nang gabi. (Joe Barrameda)