Ruru gaya-gaya kay Robin Padilla

Ang saya at ang ganda ng samahan ng mga regular cast at guest ng Bubble Gang tuwing may taping sila every Monday. Sa tuwing may mga naiimbitahin na guest stars sa Bubble Gang ay naaliw sila sa bonding ng lahat at wish nila na ma­ging regular cast sila ng longest running gag show.

Magaan at walang pressure sa taping, well pampered at maaga silang napa-pack up.

Gaya nitong nakaraang Monday, sina Mark Herras, Rhian Ramos at Jeric Gonzales ang mga guest. Bale first time ni Jeric na full time guesting ito.

Enjoy na enjoy siya sa mga kalokohang ginagawa nila sa set. Wish nga niya na maging regular or mainstay sila ng nasabing gag show.

Ang condition lang ng production ay always available sila every Monday for taping kahit may mga teleserye silang ginagawa. Kasi nga naman nawawalan sila ng artista kapag may ginagawa silang soap. Dapat ibigay sa Bubble ang Mondays although meron pa silang Wednesday at Friday.

Sa holding room kung saan na-assign sina Jeric at Mark Herras ay sabay nilang pinapanood ang Inday Will Always Love You.

Sabi ni Mark ay pilit pino-pro­ject ni Ruru ang kanyang dimple na laging nakikita sa camera at aliw na aliw siya. Si Jeric naman ay puring-puri sa galing at kabaliwan ni Gladys Reyes at aliw siya sa boses ni Ruru na ginagaya si Robin Padilla na aliw na aliw ang mga fan bukod sa kapogian ng heartthrob.

Kaya marami pa rin ang sumusubaybay sa I Will Always Love You na nagte-trending din sa Twitter. Malaki ang nagawang pagpasok ni Ruru sa IWALY.

Jeric, Ruru nagpasaya sa Tawi-Tawi

Bongga ang karanasan nina Ruru Madrid at Jeric Gonzales kasama ang maraming artista sa Tawi-Tawi sa imbitasyon ng isang politiko roon. Isang private plane ang sinakyan nila at nakarating naman sila nang maluwalhati roon.

From the airport na nilapagan nila ay kailangang mag-speedboat para marating ang lugar. Okay naman ang pag-aasikaso sa kanila roon at nairaos ang programa na masaya.

Sabi ni Jeric Gonzales ay parang taga-ibang bansa na raw ang mga tao roon. Siguro kasi ay malapit na sa Malaysia iyon.

Gayun pa man ay okay raw ang pag-aasikaso sa kanila doon. Masyado lang maaga ang gising nila sa araw ng pagbalik nila sa Manila na kailangan 5am ay nasa jetty port na sila para sumakay muli ng speedboat pagpuntang airport to catch their early morning flight.

Pagdating Manila ay diretso na si Ruru sa SPS rehearsals habang si Jeric ay diretso sa concert rehearsal ni Kyline Alcantara before the show proper. Ganyan ang mga artista, walang pahinga.