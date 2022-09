Ruru, Bianca inamin mga kaaway sa showbiz

Parehong umamin ang Kapuso sweethearts na sina Ruru Madrid at Bianca Umali nang gawan sila ng lie detector test ni Bea Alonzo sa YouTube account nito.

Isa ito sa bihirang pagkakataon na makita na magkasama sila.

Tinanong si Ruru kung may naka-away na raw siyang co-star. Inamin niya na meron daw at na-curious tuloy si Bea na malaman kung sino ito dahil until now, inamin din ni Ruru na hindi pa rin sila okay o nag-uusap.

Same goes with Bianca na umamin, tinanong naman kung meron siyang naging co-star na hindi niya feel na makasama, pero napilitan pa rin siyang maka-trabaho ‘to.

Sinabi rin nila ang dahilan sa smiley tattoo na meron silang dalawa sa kanilang kamay. Ayon kay Ruru, kaya raw ito ang napili nilang couple tattoo, “Smile lang, masaya lang. Kapag nakikita namin, happy lang kami. Kahit na nag-aaway kami, bati na tayo.”

Marian 2 linggong problemado kay Dong

Nakakaaliw ang rebelasyon ng Kapuso Primetime King na si Dingdong Dantes tungkol sa kanyang Misis, ang Kapuso Primetime Queen na si Marian Rivera.

Nagkaroon ng pagkakataon na makapag-guest at makapaglaro ang inyong lingkod kasama ang ilang entertainment press na sina Lito Mañago, Rohn Romulo at Anna Pingol sa Family Feud.

Talaga naman na isa yata ito sa mga game show sa telebisyon na napakasaya pero nakaka-tense sa mga contestants. Sinabi namin kay Dingdong na nakakakaba.

At saka niya naikuwento na natatawa, “Pero alam niyo, si Marian, dalawang Linggo na after niyang maglaro, iniisip pa rin niya.”

Ang tinutukoy siguro ni Dingdong, two weeks na, tila hindi pa nakaka-move-on si Marian sa maaaring hindi nakasama sa top answer na sagot nito.

Anyway, magtatapos na rin ang second season ng Family Feud na extended na nga, pero ang good news, dahil nga isa ito sa consistent top-rater talaga, another extension for the show. At tuloy-tuloy na raw ito for another season, which is, third season na ng Family Feud kunsaan, mahusay na nagagampanan talaga ni Dingdong bilang host.

Rita Daniela pinalagan fake news ng tabloid

Hindi pinalampas ng Kapuso star na si Rita Daniela ang mga nababasa niyang lumalabas sa ilang news site na siya ang headline.

Ang isyu, hiniwalayan na raw siya ng kanyang non-showbiz boyfriend, pero pananagutan naman daw ang ipinagbubuntis niya.

Ang ginawa ni Rita, pinost din niya ang mga naglabas ng ganitong balita at saka naglabas ng kanyang statement at itinanggi.

Ayon dito, “FYI, I have never been interviewed by anyone else than kuya Nelson Canlas of GMA News/Showbiz Report about my pregnancy and personal life.

“Please don’t ever believe this nonsense and I hope that you don’t support this page and the people behind this page because it is clearly spreading fake news just to get likes and comments.

“My pregnancy journey and personal life has been private and I chose it that way. Wala po akong ginagawang masama sa inyo, Kapuso Celebrity, Ako ay nananahimik lamang at sana kayo rin.”

Bukod dito, isa pang IG stories ang inilabas niya na binilugan ang isang tabloid at saka nag-caption na, “eto naman pala iyong source” saka may hastag na palakpak.