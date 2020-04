Rurok ng Covid infection malapit na

Ilang buwan na lamang at malapit nang marating ng Pilipinas ang rurok ng coronavirus disease (Covid-19) infection, ayon kay Acting Socioeconomic Planning Secretary Karl Kendrick Chua.

Ani Chua, inaasahang papalo ang Covid-19 case pagsapit ng buwan ng Hunyo o Hulyo.

“Marami tayong modelo na pinapakinggan at isa sa mga model na pinakinggan natin ay nagsasabi na ang peak ay sa mga June or July at ‘yan ay based on the present health capacity natin, ‘yung ‘pag test natin ng mga 5,000. Dahil diyan, ang sabi ng modelo ang ligtas ay June or July,” ayon sa opisyal sa Laging Handa public briefing nitong Miyerkoles.

Aniya, ikokonsidera rin ni Pangulong Duterte ang testing capacity at ang kahandaan ng mga ospital sa magiging desisyon sa enhanced community quarantine (ECQ) na nakatakdang matapos sa Abril 30.

“Ang mangayayri sa next few days ay kung mapapabilis natin ang testing capacity at handa ang ating mga hospital, may ventilators, may ICU bed, ‘yan po ay mag-fa-factor sa decision ng ating pangulo kung kailan ang angkop na oras para i-relax or i-modify ang ECQ.

“Pero walang ligtas talaga na panahon hangga’t lahat tayo ay magwa- washing of hands, mag social distancing, mag wear ng mask at yung gobyerno at private hospitals ay magiging handa,” saad ni Chua (Prince Golez)