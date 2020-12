Runway humarurot

Nalula sa bilis ng arangkada ni Runway ang mga katunggali nang banderang tapos itong manalo sa 2020 Philippine Racing Commission Lakambini Stakes Race Linggo sa Santa Ana Park sa Naic, Cavite.

Kalmadong ginabayan ni class A rider MM Gonzales ang winning horse na tinawid ang meta sa loob ng 1:40 sa 1,600-meter event at nagbigay sa may ari sa kanya ng premyong P.6M.

Pero nagbanta kahit paano si Radio Gaga sa unahan. At maging sa far turn kasama si Beli Bell na mga kinapos lang sa kahahabol.

Kinubra ng Radio Gaga owner ang P225,000 cash prize sa pagsegundo, sa Cam From Behind at Calbayog ay P125,000 at P50,000 sa pagtersero at fourth placer, ayon sa pagakakasunod. Suportado ang karera ng Philracom. (Elech Dawa)