Rumesbak: Nagmamahalan kami sa pamilya – Ruffa

Alam mo, Dondon, nakaka-happy lang na maraming nangungumusta sa akin kay Ruffa Gutierrez.

Ang karamihan, nagtatanong kung ok lang ba si Ruffa after na may magpasaring sa kanya sa social media dahil lang sa isang inosenteng komento niya sa isang Instagram post ni Julia Barretto.

Ang iba naman, nagsabing ang bongga ni Ruffa dahil noong Wednesday ay may pinost siya tungkol sa ‘the next time na may mag-try na i-put down (puwedeng siya o kahit na sino), just remember that confidence is silent but insecurities are loud’.

Marami ngang sumang-ayon kay Ruffa sa post na ‘yon. Ako, sinabi ko sa kanya na tama at marami naman ang nagmamahal sa kanya!

Kahapon naman, nag-post si Ruffa ng iba’t ibang happy pictures nila ng kanyang pamilya at nakalagay roon na, “the gift of family”.

“Waking up today with a grateful heart. Taking a moment to breathe, pray and be thankful for the gift of family. Masaya, minsan nagkakatampuhan, maingay (lalo na si mommy) pero ang pinakaimportante nagtutulungan at nagmamahalan kami. I love you fambam!! 😍 #Blessed #FamilyLove #HappyLife.”

Positive nga ang feedback ng netizens sa sinabing ‘yon ni Ruffa at alam ko na kahit may ibang mga pilit na dina-down siya ay tunay naman ang happiness na nararamdaman niya dahil mahal nga siya ng kanyang pamilya!!!

Anyway, may iba namang mga nagtatanong sa akin kung bakit dinelete ni Bisaya sa kanyang Instagram account na picture ng nakakatakot na Annabelle doll?

Actually, may tumawag kasi kay Bisaya at pinakiusapan siya na i-delete na lang ‘yon at pinagbigyan naman niya.

Pero marami nga ang naaliw sa posting na ‘yon ni Bisaya lalo na at ‘yung nakakatakot na Annabelle doll ang picture na ginamit niya.

Tawa sila nang tawa. Aliw sila sa ginawang ‘yon ni Bisaya, huh! Ang bongga!

KC magliliwaliw sa Vienna

After suportahan ang nanay niyang si Sharon Cuneta sa “Iconic” concert nito with Regine Velasquez-Alcasid noong Saturday, umalis na naman pala ng Philippines si KC Concepcion.

May isang friend ako na taga-Vienna, Austria na nag-sent sa akin ng ilang pictures doon ng panganay ng Megastar.

Nag-post din naman si KC ng ilang pictures niya na nasa Vienna.

Noong paalis siya, nag-post siya na she’s going to a place na, “I’ve never explore before… To celebrate something I’ve never experienced before.”

In 2008, nagpunta si KC, kasama ang twins na sina Richard at Raymond Gutierrez sa Vienna sa imbitasyon ng friend kong si Jojo Carlos dahil nagkaroon doon ng four screenings ang pelikula nila ni Richard, ang “For The First Time”.

Sa rami ng screenings at meet & greet with the fans, hindi nga niya talaga na-enjoy masyado ang Vienna, kaya hindi naman nakakapagtaka na after 11 years ay bumalik siya roon, huh!

Ang bongga!