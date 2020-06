Rumampa kahit buntis: Assunta naloloka na sa bahay

Naku, Dondon, after almost three months na naka-lockdown lang siya sa penthouse condominium unit nila ng mister na si Jules Ledesma, finally ay lumabas ng bahay si Assunta de Rossi noong Tuesday.

Nag-drive nga si Assunta. Pero hindi naman pala naglakwatsa ang buntis na aktres.

“Nag-drive ako papunta sa dealership ng Bentley. Dito rin lang sa BGC (Bonifacio Global City in Taguig). Hindi ako naglakwatsa.

“Nag-convoy lang ako kay Jules. May ipagagawa kasi siya sa isang Bentley niya, kaya iniwan niya doon. Pero ako lang sa car, kasi may kasunod kaming van, doon na siya sumakay,” sey ni Assunta.

Bale around BGC lang naman siya nag-drive at hindi naman nagtagal.

“Para matagtag din. Exercise na rin. Naloloka na ako na nasa bahay lang.

“Noon pang March 15 na magkasama tayo sa Manila Polo Club last akong lumabas ng bahay. Last na driving ko na ‘yon at naka-lockdown lang talaga kami sa bahay,” kuwento ni Assunta.

Pagpasok nga raw ni Assunta sa kotse ay nag-worry siya na baka hindi na siya marunong mag-drive.

“Kinabahan ako. Almost three months kasi, baka hindi na ako marunong mag-drive. Hahaha,” natatawang kuwento ng misis ni Jules.

Puro pajamas lang daw ang isinusuot niya sa bahay at noong Tuesday lang siya nagbihis uli. So, may mga maternity dress na siya?

“Wala pa. Hindi naman ako bumibili. Marami lang akong maluluwag na damit, isinuot ko muna.

“Mahirap din naman na lalabas ako palagi,” sabi pa ng aktres.

Almost 19 weeks na ang ipinagbubuntis ni Assunta nang magkatsikahan kami noong Tuesday night at nasabi nga niya na lalabas siya uli ng bahay on June 22 para magpa-check-up sa OB-Gynecologist niyang si Dr. Greg Pastorpide at anak nito na si Dra. Gia.

“So, naka-schedule na ako, sana kapag nagpa-check-up at ultrasound ako on that day, malaman ko na rin ang gender ng baby namin ni Jules.

“Excited na rin kami!” sey ni Assunta.

So, magkakaroon din ba siya ng bonggang “Gender Reveal” party katulad ng ibang mga buntis?

“Wala. Low profile lang ako. Hahaha!” sey niya.

Pinadalhan din ako ni Assunta ng picture niya na kita ang kanyang baby bump.

“Laki na, ‘noh?!” sabi niya na sinang-ayunan ko naman.

Nanay ni Sam excited na sa unang apo

Kailangan na rin magpa-check-up ni Assunta sa kanyang OB-Gynecologist dahil kinukulit na siya ng kanyang nanay na si Nenita Schiavone.

Noong Tuesday rin, ka-text ko si Mommy Nenita na based sa Martano, Italy.

“Mommy, kinukulit mo raw si Sam (palayaw ng aktres) na magpa-check-up at ultrasound na?” sey ko sa nanay ni Assunta.

“Aba siyempre, first baby ‘yon. Saka, ‘di ba, dapat talaga, monthly nagpapa-check-up man lang,” sabi niya, pero sabi ko naman, paanong lalabas ang anak niya, eh, may COVID-19 pandemic nga at nakakatakot.

“Ok lang ‘yon. This is the new normal, so, kailangan masanay na tayo,” sabi ni Momm Nenita.

Siguro kung nasa Philippines lang si Mommy Nenita ay baka siya na ang nagdala kay Assunta sa OB-Gynecologist para makapagpa-check-up at ultrasound, kaya biniro ko siya na sobrang excited na siyang maging lola.

“Aba, oo naman, first apo!” natatawang sagot niya.