Ruffa swerte sa ‘Year of the Metal Ox’

Kung Hei Fat Choi!

Naku, Dondon (my dear editor), sabi ng Chinese friend ko na si Willie Yu, ‘yan daw ang traditional Chinese New Year greeting.

Anyway, kahit tayong mga Pinoy, nakiki-celebrate ng Chinese New Year, kaya naman special non-working holiday ngayon.

I still remember noong may Mandarin Oriental Hotel pa sa Makati, may annual Chinese New Year celebration at isinasama ako roon ng Chinese friends ko dahil may Feng Shui expert silang pinupuntahan doon.

Anyway, si Ruffa Gutierrez ang isa sa mga close sa akin na ang hilig sa Feng Shui, kaya tinanong ko siya kahapon kung may Chinese New Year celebration ba siyang pupuntahan mamaya (o pinuntahan kagabi, dahil marami nga ang sinasalubong ang event na ito).

“’Di nga ba I twisted my spine, so walang happening bukas,” sabi niya nang magkatsikahan kami kahapon. “Making hakot din ngayon (naglilipat siya ng bahay).”

Pero dahil naniniwala nga siya sa Feng Shui, kaya ang sabi pa ni Ruffa ay, “This year will be an amazing year for the Wood Tiger (ipinanganak siya noong 1974), kaya I’m so excited!

“I already have an offer for a new project! Yeheyyy!” sabi ni Ruffa na jackpot nga sa Year of the Metal Ox.

Well, ang Tigers nga raw will receive many good opportunities sa taon na ito.

Ang lucky colors ni Ruffa at ng mga katulad niyang Tigers ay gray at blue at black naman daw ang kulay na dapat nilang iwasan!

Dahil sumusunod nga sa Feng Shui si Ruffa, kaya naman kailangang makapaglipat na raw siya ng bahay hanggang sa February 15.

May kino-consult din siyang Feng Shui expert at kahit based sa ibang bansa ang taong ‘yon, “We would do Zoom (online) consultations!

“I follow her almanac when signing contracts,” sey ni Ruffa.

Naku, naalala ko nga, Dondon, some years back, naloka si Annabelle Rama kay Ruffa dahil ayaw muna niyang pirmahan ang isang endorsement contract dahil hindi raw niya lucky day ‘yon.

May oras ding sinusunod si Ruffa, kaya in-adjust pa nila ang contract signing para sa product endorsement na ‘yon.

In fairness, suwerte naman na sinusunod ‘yon ni Ruffa dahil since 2007 ay ine-endorse pa rin naman niya ang product na ‘yon, huh!

Kayo, dear readers, ano naman ang sinusunod n’yo sa Feng Shui? Year of the Dog (1970) ako ipinanganak at ang Dog nga raw posses a lot of wealth this year, kaya ang bongga, pero kailangan ko nga lang iwasan ang color green at ang lucky colors ko ay Indian red, yellow at white.

Nice!

***

Aktor ayaw bayaran ng negosyante

Ang aktor na ito, Year of the Dragon ipinanganak at sabi, this year shall be the start of financial stability sa buhay nilang mga Dragon.

Mabayaran na kaya ng isang negosyante ang pagkakautang nito sa aktor para maging stable na nga talaga ang financial aspect ng kanyang buhay this year?

Nagbenta raw kasi ng kotse si aktor at ang problema niya, hindi pa raw nababayaran ‘yon sa kanya.

Naloloka na nga raw si aktor dahil paulit-ulit ang kanyang paniningil, pero hindi pa rin siya nababayaran.

Mabuti na lang at hindi madaldal si aktor, kaya tanging malalapit lang sa kanya ang nakakaalam ng problema niyang ‘yon, huh!