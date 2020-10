Ruffa saludo sa KathNiel

Puring-puri ni Ruffa Gutierrez sina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo na kasama niya sa ‘The House Arrest of Us’.

“First time ko to work with Kathryn. Idol sila ng mga anak ko. Napakabait na bata. Wala silang ere sa pagiging superstar nila. Wala silang ka-feel-feel na sikat sila, or better than anyone else.

“Ang mga kasama ko, napakagaan kasama sa set. Kathryn and Daniel, always on time sa set. Mahusay, mabait, wala akong masabi sa kanila. I hope to work with them in the future.

“Kinukuwento ko sa family ko, na talagang sina Kathryn at DJ, masarap kasama, at very generous sila pagdating sa pagkain. Si Mayor Herbert, grabe rin magpakain, laing may baka, lechon. Ang saya-saya sa set!” sabi ni Ruffa.

Well, inulan nga ng biyaya si Ruffa ngayon, dahil mula sa Love Thy Woman, Love They Chika, may The House Arrest of Us, at heto nga ang Stay In-Love sa TV5. (Dondon Sermino)