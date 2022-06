Ruffa nakakakilabot bilang Imelda Marcos

Alam mo, Dondon, nang mag-post si Direk Darryl Yap ng picture ni Ruffa Gutierrez na kuha sa shooting ng ‘Maid in Malacañang’ bilang si Madame Imelda Romualdez-Marcos, nagkagulo ang mga follower ng pamosong direktor.

In fairness, puro favorable ang mga comment sa posting na ‘yon ni Direk Darryl, huh! Nakakakilabot nga dahil parang sa iisang tao ka lang talaga nakatingin.

Lahat ay nagkakaisa na hawig talaga ni Ruffa ang nanay ni President Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos, Jr. at talagang siya ang very fit na mag-portray na Madame Imelda sa ‘Maid in Malacañang’.

Nang magkausap nga kami ni Ruffa, ikinuwento ko sa kanya na naiyak ako sa magagandang comment.

Sobrang touched din si Ruffa sa mga nabasang comment ng mga netizen. So touching nga kasi talaga.

Ikinuwento ko rin kay Direk Darryl na nakaka-touch ang mga comment sa kanyang post at nag-reply siya sa akin ng three heart emojis.

Ni-repost naman ni Direk Darryl ang post ni Ruffa ng nasabing picture.

“Nag-iisa ka @ILoveRuffaG!” sey ni Direk Darryl.

Hindi ko lang sure kung ang kahulugan ng komentong ‘yon ni Direk Darryl ay ‘yung ikinuwento niya noon na si Ruffa nga ang one and only choice ni Madame Imelda na gumanap bilang ang dating first lady.

Anyway, sa July 20 pa ang opening day sa mga sinehan ng ‘Maid in Malacañang’, pero ang ingay-ingay na ng pelikula.

Inaasahang magiging blockbuster hit ang ‘Maid in Malacañang’ na ang istorya ay tungkol sa last three days ng Marcos family sa loob ng Malacañang palace noong February, 1986!

Vice, Ion sa Glendale nakatira

Nakita ko si Darren Espanto sa ‘It’s Showtime’ kahapon.

Nakapag-promote pa si Darren ng ‘Fully Vice-cinated!’ US concert tour ni Vice Ganda dahil mamayang gabi pa ang alis niya pa-Los Angeles, California.

Kasabay na aalis ni Darren sina MC at Lassy, at iba pang mga kasama sa nasabing Us concert tour.

Sina Vice at Ion Perez naman, noong Monday night pa dumating sa LA at nag-e-enjoy na sa Glendale kung saan sila nag-stay muna bago pumunta ng Pechanga Resort Casino in Temecula, California ngayong weekend.

Jinggoy, Precy pinagsabay 33rd wedding anniv, oath taking

Ang mag-asawang Christopher de Leon at Sandy Andolong, pati na sina Amy Australia, Direk Bobot Mortiz, ang mag-asawang Tirso Cruz III at Lyn, si Bayani Agbayani at misis na si Len-Len, Direk Bobet Vidanes at iba pang mga taga-showbiz ang nakita ko sa oath taking ceremony noong Tuesday night ni Senator Jinggoy Estrada sa isang Chinese restaurant sa Aseana Business Park, Parañaque City.

Isinabay na rin sa nasabing event ang 33rd wedding anniversary ni Sen. Jinggot at ng misis niyang si Precy Ejercito.