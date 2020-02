Ruffa nai-stress kina Richard, Sarah

Si Ruffa Gutierrez naman, habang kausap ko kahapon ay sinabing lahat sila ay stressed na sa paghahanda sa wedding nina Richard at Sarah.

Stressed din siya dahil kalilipat lang niya ng bahay, plus may tapings pa siya for “Love Thy Woman”.

Noong isang araw rin ay nag-shoot sila ng nanay niyang si Annabelle Rama for a secret project.

“We will announce soon!” sey ni Ruffa.

Kaaliw silang mag-ina dahil during the shoot ay sinabihan ni Ruffa na looking so beautiful si Bisaya at sinopla siya ng kanyang nanay at tinanong kung galing ba sa puso ng anak ang dialogue na ‘yon o kunwari lang?

Masaya nga kapag nagkakasama sina Ruffa at Bisaya dahil matatawa ka talaga sa tsikahan nilang mag-ina lalo na kapag binabara ng huli ang una, huh!

Ang bongga!

***

Si Senator Sherwin Gatcha­lian ang resource speaker ngayon sa Pandesal Forum ng Kamu­ning Bakery. Sabi ng owner ng place na si Wilson Lee Flores, ang topic ngayon doon ay about National Grid Corporation of the Philippines, murang kuryente, PISA, K-12 curriculum reform, the problems of POGO at iba pa.

“Dapat um-attend ka, para you can ask Sen. Win ng tungkol sa kanila ni Bianca Manalo at kung ikakasal na ba sila, puwede naman siyang tanungin tungkol doon,” sey ni Wilson.

Sayang, wala pa ako sa bansa, kaya hindi ako makakapunta doon, pero sabi ni Wilson, I can call at phone-patch na lang daw ang tanong ko kay Sen. Win.

Maging open kaya si Sen. Win na pag-usapan ang tungkol sa relasyon nila ng beauty queen turned ­actress?

Magkuwento na rin kaya ang senador tungkol sa mga detalye ng sinasabing plano nilang pagpapa­kasal ni ­Bianca?

Actually, very open na sila tungkol sa kanilang relasyon at palagi na rin silang nakikitang magkasama ngayon. So, kung talagang pinaplano na nga nila ang kanilang kasal, it’s about time na magkuwento na ng tungkol doon si Sen. Win, huh!

Detalye ng wedding nina Bianca,

Sherwin inaabangan sa showbiz

Ang sweet ng two versions ng “Save The Date” videos na ipinadala ni Annabelle Rama sa mga imbitado sa nalalapit na kasal ng anak na si ­Richard Gutierrez kay Sarah Lahbati.

Kitang-kita sa videos na ‘yon ang suot na engagement ring ni Sarah.

Actually, marami na ang excited para sa March 14 wedding nina Richard at Sarah.

Sa Amerika nga, marami na ang nagtatanong sa akin tungkol doon, pero sabi ko nga, abangan mismo kina Richard at Sarah ang complete details dahil ia-announce naman nila ‘yon.

Si Raymond Gutierrez, may suit na para sa kasal ng kanyang twin-brother.

Naikuwento rin sa akin ni Raymond ang tungkol sa suit ni ­Richard at gandang-ganda siya roon.

Sa Europe binili ni Richard ang suit niya noong magkaroon sila ng event nina Sarah at Raymond sa Turkey at after ay dume­retso nga sila roon.

O, Dondon, nakapagpagawa ka na ba ng suit na isusuot mo sa wedding nina Richard at Sarah?