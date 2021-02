Ruffa maligaya kay Nala

Marami ang kinilig sa IG post ni Ruffa Gutierrez.

“Shoot Day (with camera emoji). Btw, I’m wearing that smile you gave me (with red lips emoji).”

‘Yan ang post ni Ruffa, kaya may mga follower ang aktres na nagkomento, kinilig, at may mga nagsabi pang, “Jowa reveal”na.

Si Bianca Manalo na close friend ni Ruffa ay napa-“Naks!!! (face emoji na may heart eyes).”

May ibang friends ko naman ang tumawag din sa akin at nagtanong kung iri-reveal na ba finally ni Ruffa na may bago na nga siyang boyfriend?

May isa naman na nagtanong kung magiging open na ba sina Ruffa at former Quezon City Mayor Herbert Bautista tungkol sa kanilang relasyon?

Naku, dahil ako ang kinukulit ng friends ko, tinawagan ko na lang si Ruffa para siya mismo ang magsabi kung sino nga ba ang tinutukoy niya sa nasabing social media post?

So, who gave her that smile she’s wearing nga ba?

“Hahaha! Who’s asking?! Nala game me that smile!” sagot ni Ruffa.

Ang Nala na tinutukoy ni Ruffa ay ang pet dog niya.

‘Yung kay Herbert naman, hindi ko na kinulit si Ruffa dahil alam ko naman na close friends lang silang dalawa at ayoko namang panghimasukan ang friendship nila, ‘noh?!

Venice namaga mukha

Anyway, ang shoot day pala na tinutukoy ni Ruffa ay ang pictorial nilang mag-iina para sa graduation ng panganak na anak na si Lorin.

Pero stressed daw siya dahil hindi makakasali sa pictorial si Venice.

“Namamaga raw kasi ang mukha niya. Hindi raw pantay. Kasi naman, sa bathroom ko sila naliligo. Ang hilig gamitin ni Venice ang creams ko sa mukha.

“Siyempre, iba naman ang creams ko sa creams dapat nila dahil teenager pa lang sila.

“So, ayun tuloy, namamaga ang face niya. My gosh!” sey na lang ni Ruffa.

Naku, kaprehong-kapareho si Ruffa ng mga kaibigan ko na may teenager na mga anak.

Buti na nga lang at hindi mahilig maglakwatsa sina Lorin at Venice at kung lumalabas man ang mga ito ay nagpapaalam muna sa kanya.

There are times na hindi rin basta pumapayag si Ruffa na lumabas ng bahay ang kanyang mga anak.

Actually, kung sa tingin n’yo sobrang higpit noon ni Annabelle Rama kay Ruffa, aba, sa nakikita ko, parang mas strict mom ang aktres sa kanyang mga anak compared kay Bisaya noong teenager pa lang si Ruffa.

Naku, parang nakikinita ko na ang tili ni Ruffa kapag nabasa ang item na ito.

“Whaaaaaaat?!” siguradong ‘yan ang magiging reaksiyon niya. Hahaha!