Ruffa hindi dadalo sa b-day ni Annabelle

Sa Saturday ang birthday ni Annabelle Rama, pero bukas ang intimate birthday dinner celebration niya. Nakakaaliw lang talaga ang Gutierrez matriarch dahil noong una na nagpaplano siya ng intimate dinner, kabilinin-bilinan niya na huwag kong isusulat ‘yon.

“Alam mo naman ngayon, bawal ang marami, hanggang intimate lang ang puwede, baka may magtampo,” sey ni Bisaya sa akin.

Last week naman, ang dialogue na niya, puwede ko na raw isulat ang tungkol doon dahil intimate lang naman ‘yon.

Masaya si Bisaya dahil makakapunta ang anak niyang si Richard Gutierrez na lalabas na bukas sa lock-in taping ng “FPJ’s Ang Probinsyano”.

At least, wala man ang panganay niyang si Ruffa Gutierrez na naka-lock-in naman ngayon sa taping ng “Stay-In Love” ng TV5, may Richard naman.

Paalala nga ni Bisaya sa ilang mga inimbita niya sa kanyang intimate birthday dinner celebration ay ang sundin ang health and safety protocols para ligtas sila sa COVID-19.

Sabi nga pala ni Bisaya, wala man si Ruffa sa intimate birthday dinner celebration mamaya, kapag natapos na raw ang kanyang panganay sa lock-in taping ng “Stay-In Love” ay sila naman ang magse-celebrate.

Si Ruffa naman ang magbibibigay sa kanya ng intimate belated birthday dinner celebration with some friends na hindi kasama bukas.

Naaliw nga pala si Ruffa noong unang planuhin ni Bisaya ang intimate birthday dinner celebration ng kanyang nanay bukas dahil ang gusto raw ni Bisaya ay magpaalam siya sa taping ng “Stay-In Love”.

“Naloka talaga ako kay Mommy. Sabi ba naman, magpaalam daw ako sa taping at sabihin ko na a-attend lang ako sa birthday niya.

“As if naman puwedeng umalis sa lock-in taping. Baka tsugihin pa ako. Hahaha!” natatawang kuwento ni Ruffa.

Si Bisaya talaga, classic! Hahaha!

Adrianna pantasya ng mga tibo

Naging malapit si Adrianna So sa kanyang “Gameboys” co-stars na sina Kokoy de Santos at Elijah Canlas.

Sabi ni Adrianna, parehong mabait sina Kokoy at Elijah, pero maharot daw talaga ang una.

Biro nga ni Adrianna, si Kokoy na raw mismo ‘yung napapanood natin at hindi na raw umaarte ang binata.

Anyway, nag-click ang Pearl character ni Adrianna sa “Gameboys” kaya naman binigyan din siya nina Direk Perci Intalan at Direk Jun Lana ng sariling YouTube series sa The IdeaFirst Company channel, ang “Pearl Next Door”.

Katomboyan ang istorya ng nasabing YouTube series, pero nakakaaliw ‘yun at inaasahan ng dalaga na susuportahan din ‘yon ng EliKoy fans. Maraming tibo nga ang bet na bet si Adrianna ngayon.