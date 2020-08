Ruffa hinambalos si Lorin sa pagkadyot

Naloka si Ruffa Gutierrez sa pagkadyot-kadyot (twerk) na ginawa ng panganay niyang anak na si Lorin Bektas sa harap niya. Ang pagti-TikTok kasi ang isa sa pinagkakaabalahan ni Lorin, at okey lang naman `yon kay Ruffa, dahil siya man ay nahumaling din sa mga mga eksena sa naturang app.

Pero, sa Instagram story ni Ruffa, makikita si Lorin na nasa harap ni Ruffa, at umindak-umindak, kasunod ang pagkadyot o twerk nga ala-Miley Cyrus.

At hindi nga kinaya `yon ni Ruffa, kaya agad niyang hinampas ang puwet ni Lorin. Tawa lang nang tawa si Lorin sa reaksiyon ng ina. Mukhang sinadya naman niya `yon para makuha ang reaksiyon ni Ruffa.

Kitang-kita sa video kung paano nanlaki ang mga mata ni Ruffa habang kumakadyot si Lorin, ha!

***

Vice, Anne kabog: Paghagulgol ni Jhong pinakamabenta sa YouTube

Patuloy ang pamamayagpag ng ABS-CBN sa digital pagkatapos umani ng ABS-CBN News ng sampung milyong subscribers sa YouTube.

Ang ABS-CBN News ang Filipino news channel na may pinakamaraming subscribers sa nasabing plataporma, kung saan nila-livestream ang news programs na “TV Patrol” at “The World Tonight,” pati na rin ang ilan sa mga palabas ng TeleRadyo at ABS-CBN Current Affairs, at mga ekslusibong video ng kanilang digital brand na NXT.

Sa ika-sampung taon nang paghahatid ng balita at impormasyon sa mga Pilipino sa buong mundo ng ABS-CBN News sa YouTube, nakakamit na ito ng anim na bilyong views, ika-lima sa pinakamarami batay sa mga manonood sa Pilpinas ayon sa analytics firm na Social Blade.

Para sa agarang balita tungkol sa iba’t ibang pangyayari sa bansa at sa mundo, pinagkakatiwalaan din ng mga Pilipino ang social media accounts ng ABS-CBN News kung saan mayroon itong 18 milyong likes at 20 milyong followers sa Facebook, pitong milyong followers sa Twitter, at 1.7 milyong followers sa Instagram. Dito rin ibinabahagi ang mga mahahalagang kwento mula sa news.abs-cbn.com at patrol.ph.

Sa kabila ng pagtigil ng broadcast operations at hindi pag-renew sa prangkisa ng ABS-CBN, hindi tumitigil ang paghahatid ng serbisyo ng ABS-CBN News para sa mamamayang Pilipino. Patuloy ang paglilingkod nito online sa pagpapalabas ng “TV Patrol” at “The World Tonight” sa ABS-CBN News YouTube at Facebook page, at sa iWant, at maging sa cable channels na ANC, TeleRadyo, at Kapamilya Channel.

Siyanga pala, sa lahat ng mga video na ipinalabas sa YouTube channel nila, ang paghagulgol ni Jhong Hilario ang humamig ng pinakamaraming views, ha!

Kinabog ni Jhong sina Vice Ganda, Anne Curtis, at iba pang sikat na personalidad sa Dos. May kinalaman nga sa pambubugbog kay Vhong Navarro ang pag-iyak na `yon ni Jhong.

Para sa updates, i-follow ang @abscbnpr sa Facebook (fb.com/abscbnpr), Twitter, at Instagram o bisitahin ang abs-cbn.com/newsroom.