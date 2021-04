Ruffa hagulgol sa pag-alis ni Lorin

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA – Naku, Dondon (my dear editor), marami ang nangungulit sa akin dahil nakita nila ang posting ni Ruffa Gutierrez nang ihatid niya sa airport ang panganay niyang anak na si Lorin Gutierrez.

Emotional kasi si Ruffa sa kanyang mga post, kaya akala tuloy ng iba ay off to college na si Lorin kaya umalis na ito papunta rito.

Naku, sige na nga, para maging klaro, yes, kasama ko nga si Lorin dito sa Amerika dahil may mga inaayos siyang papers niya.

She’s also checking some universities na posibleng pag-aralan niya.

May ‘acceptance’ kasi si Lorin sa ilang universities dito sa West Coast.

Actually, gusto rin sana niyang mag-apply sa ilang universities sa East Coast, pero tanging dito lang sa West Coast siya pinayagan ng kanyang nanay.

So, inuulit ko, she’s not off to college pa, uuwi pa siya ng Philippines after two weeks, huh!

Eh, sa June pa rin naman ang high school graduation ni Lorin sa The British School Manila, kaya talagang uuwi pa siya sa atin.

Saka wala pa namang definite plans talaga, although gusto talaga niyang mag-college na at finish a degree, still, may mga showbiz offer din naman siya na gustong i-entertain.

‘Di ba, Dondon, noong makatsikahan natin si Ruffa, nabanggit na niya na gusto na rin ng kanyang panganay na mag-artista?

So, let’s wait and see. Huwag muna nating pangunahan dahil lang umalis nga siya papunta rito, huh!

So, bakit nga ba emotional si Ruffa sa pag-alis ni Lorin?

Habang kausap ko ang aktres kahapon via WhatsApp, binanggit ko sa kanya na ako ang kinukulit ng ibang entertainment press at ng mga kaibigan ko na nakabasa ng kanyang Instagram (@iloveruffag) posts.

“Emotional ako dahil mag-isang umalis si Lorin. Naisip ko, 13 years na rin silang hindi nagkikita ni Yilmaz (Bektas, the dad). My gosh, 17 na si Lorin, malapit na siyang mag-18 (August 3), so, naiisip ko, kinaya ko silang palakihin na mag-isa, kahit na hindi kami umasa sa tatay nila.

“Of course, tumulong sa akin ang family, especially my Dad (Eddie Gutierrez) and Mom (Annabelle Rama).

“Then mag-isang umalis si Lorin, hindi ko naman masamahan dahil may work sana ako this week, pero cancelled nga dahil sa extended ECQ (enhanced community quarantine). Kung nalaman ko lang agad na maka-cancel ‘yon, nasamahan ko sana si Lorin.

“Anyway, she will be back in less than two weeks na at magkakasama-sama na naman kami with Venice. I’m so excited sa mga kuwento ni Lorin pagbalik niya from Los Angeles!” sey ni Ruffa.

Naku, excited siya sa mga kuwento ni Lorin pag-uwi ng Philippines, as if naman hindi niya palaging tinatawagan ang panganay niyang anak, ‘noh?!

Kaloka nga ‘yung ikinuwento sa akin ni Lorin kahapon na hindi lang daw siya makapag-reply kaagad sa WhatsApp message ng kanyang nanay, every two minutes na kung tumawag si Ruffa.

Eh, nagdi-dinner si Lorin nang mag-message si Ruffa, kaya hindi kaagad nakapag-reply ang anak at taranta na kaagad ang nanay.

Ay, naku, kaya emotional si Ruffa dahil hindi pa siya handa to let go of Lorin kahit na magka-college na ito. Hahaha!

Mahirap talaga kapag babae ang anak mo, kaya si Ruffa, daig pa ang nanay niya kina Lorin at Venice. Kahit ayaw niyang aminin, she’s strict, pero she’s a really loving mom na gagawin lahat parta sa kanyang mga anak.