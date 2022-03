Ruffa, Bistek biktima ng fake news

Nakakaloka talaga ang ibang mga taong mahilig mag-assume, huh!

Hanggang ngayon ay ayaw pa rin tantanan ng ibang mga kalahi ni ‘Marites’ sina Ruffa Gutierrez at former Quezon City Mayor Herbert ‘Bistek’ Bautista.

Ang iba, gumagawa ng kung anu-anong tsismis sa social media.

May mga issue ang iba na umamin na raw sina Ruffa at Bistek. Ang iba naman, pinalalabas pang buntis si Ruffa, huh!

Nakakaloka!

Hindi naman ikinakaila ni Ruffa na she’s supporting the candidacy of Bistek sa pagka-senador and they’re really close, pero ‘yung pangunahan sila at kung anu-ano pang issue ang pinalalabas, aba, very fake news ang mga ‘yon, ‘noh?!

May isa pa na pinalalabas na si Ruffa raw ang unang nambuking ng tungkol sa relasyon nila ni Bistek, eh, sa totoo lang, kung may inamin o aaminin sana ang aktres, eh, ‘di sana noon pa namin na-headline ‘yon dito sa Abante.

Ang hirap kasi sa iba, masyado silang excited pagdating sa closeness nina Ruffa at Bistek, kaya nag-a-assume sila.

‘Yun lang!

Arci, Piolo may ‘niluluto’ sa Tate

Dahil nasa Los Angeles, California ako, may mga nagtatanong sa akin kung ano raw ba talaga ang ginagawa rito ni Arci Muñoz?

May narinig ako na plano raw nila ni Piolo Pascual at involved pa ang executive chef ng Yamashiro Hollywood na si Vallerie Castillo-Archer, pero honestly, hindin naman namin nakikita si Arci para matanong tungkol sa bagay na ‘yon, huh!

Actually, baka nga may ‘niluluto’ silang project dahil palagi ring nakikita sa Yamashiro Hollywood ang Kapamilya actress.

Anyway, may nakapagtsika lang sa amin na malapit na raw umuwi ng ‘Pinas si Arci.