Ruffa awang-awa sa sitwasyon ni Donita

Panahon pa lang na magkasama sila sa “That’s Entertainment” youth-oriented show ng the late Mastershowman German Moreno ay sobrang close na nina Ruffa Gutierrez at Donita Rose.

BFF (best friend forever) nga ang dalawa at masasabi ko na sa mga kuwento ni Ruffa tungkol kay Donita ay sobrang mahal niya ito.

Actually, kapag nagkakausap din kami ni Donita, palagi niyang nababanggit sa akin si Ruffa.

Noong magdesisyon si Donita na babalik na lang sa Amerika (she’s leaving on August 19), alam kong nalungkot si Ruffa dahil mabigat din naman para sa kanyang kaibigan ang desisyong ‘yon.

The other night na kausap ko si Ruffa, nabanggit ko sa kanya na pupuntahan ko sa San Mateo, California si Donita. Titira nga si Donita sa bahay ng kapatid niyang si Paul.

Very vocal naman si Donita sa pagkukuwento kung paano siyang na-touch sa kapatid sa pag-alok nito na tumira sila ng anak niyang si JP sa bahay nito sa Bay Area.

Open din si Donita sa pagkukuwento tungkol sa struggles niya bilang single mom lalo na ngayong panahon ng COVID-19 na wala naman talagang masyadong work.

Naiyak din si Ruffa dahil masaya siya na aalis si Donita na naayos ng kaibigan ang lahat ng mga dapat ayusin sa tulong din ng ilang malalapit dito.

“I’m happy for her dahil lahat ng kailangan niyang i-dispose, naibenta. Naayos niya ang lahat ng dapat ayusin. God is really good!” sabi ni Ruffa. “We’re all praying for her and JP!”

Aalis nga raw si Donita na ok ang lahat at walang problemang iiwanan.

Sa araw raw ng alis Donita ay magkikita sila at ang ilang mga kaibigan (I guess ang Momshie’s group nila nina Karla Estrada, Sunshine Cruz, Jackie Forster and Vina Morales).

“We will have lunch with Donita then aalis na nga siya sa gabi. We will all miss her, pero we know naman na magiging ok si Donita sa States dahil kasama naman niya ang family niya doon,” sabi ni Ruffa.

Sabi ni Ruffa, kapag natapos na ang COVID-19 pandemic at ok na uli na bumiyahe papunta sa ibang bansa ay gusto niyang bisitahin si Donita sa Amerika.

Mami-miss daw nila si Donita, pero ngayon naman daw ay mas madali na nilang matatawagan ang kaibigan dahil sa napakaraming internet apps na puwede pa silang mag-video call.

Rose bet mag-work sa TFC America

Actually, noong magkausap din kami ni Donita ay nabanggit niyang iki-keep niya ang internet apps na connected sa kanyang Philippine cellphone number para madali pa rin naman siyang makontak ng mga kaibigan.

Ang dinig ko nga pala, Dondon (my dear editor), nakikipag-usap si Donita sa mga taga-TFC (The Filipino Channel) ng Kapamilya network na nasa Daly City (about 20 minutes drive mula sa bahay ng kapatid na si Paul na titirhan nila sa San Mateo) for a possible work.

Ang dating Star patroller ng “TV Patrol” na si Ginger Conejero, pati ang dating aktor na si Lee Robin Salajar, ay parehong may career ngayon sa TFC bilang hosts ng “Adobo Nation”, pati si TJ Manotoc ay North America news bureau chief na doon, kaya puwedeng-puwede rin namang maka-penetrate doon si Donita na noong araw ay kinilala rin noon bilang MTV Asia VJ, huh!

Alden haharap sa showbiz press

Because of the new normal na tinatawag dahil na rin sa COVID-19 pandemic, virtual presscon na lang ang uso ngayon! Mamayang 4:00PM, mapapanood ng live ang virtual presscon ng new ambassador ng Cosmo Cee na si Alden Richards sa Facebook page ng nasabing vitamin C brand.

At least ngayon, ang mga fan, puwedeng makapanood na ng ganoong event kung saan ay makakatsikahan ng ilang entertainment press and bloggers ang Kapuso actor.

Actually, missed na rin ng entertainment press ang nakasanayang face to face tsikahan with the stars kapag nagpe-presscon, pero dahil nga sa virus ay mukhang matatagalan pa talagang mangyari ‘yon, huh!