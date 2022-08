Ruffa asam ang solo ‘Imelda’ movie

Abot tenga ang tawa ni Tita Annabelle Rama sa pagpirma ni Ruffa Gutierrez ng kontrata sa Viva Artist Agency.

Panay nga ang smile ni Tita Annabelle habang katabi sina Boss Vic del Rosario, Ms. Veronique del Rosario.

Sure nga kasing may bonus sina Ruffa at Tita Annabelle, dahil sa laki ng kinita ng ‘Maid In Malacanang’, ha! Na sa ngayon ay nagdadagdag pa ng mga sinehan sa ibang bansa.

Pero siyempre, nilinaw ni Ruffa na hindi pa rin mawawala sa tabi niya ang mommy niya. Si Tita Annabelle nga raw ang lucky charm niya.

“Anything my mom touches, turns into gold, di ba?” sabi pa ni Ruffa.

Anyway, napag-usapan nga ang biglang paglipad ulit ng career ni Ruffa. Halos araw-araw nga ay siya ang topic sa iba’t ibang social media app.

Ano ba ang pakiramdam ni Ruffa na hanggang ngayon ay pinag-uusapan, very relevant pa rin siya sa showbiz?

“Umiikot lang naman ang showbiz. Hindi na uso ang competition ngayon. Ang uso ngayon ay collaboration. Kumbaga, nagko-collab na ang mga different networks, artists, online, movies, televisyon. You just have to go with the flow,” sabi ni Ruffa.

Pero, ang pinaka-sikreto nga raw ay dapat marunong kang makisama.

“Be nice to people. ‘Wag kalimutan ang mga tao na tumulong sa iyo. Kasi hindi naman lahat ng tao… I mean, I’ve been in this business for 30 plus years, pero ang mga pinakamahusay makisama, I think, are the ones that stayed the longest.

“Because, for me, nawawala ang kasikatan. Hindi naman all the time nasa itaas ka. May mga times na bababa ka. Then, aakyat ka ulit.

“So, again be nice sa lahat. Don’t burn bridges! Umiikot lang naman ang mundo. ‘Yung mga nakasama mo 30 years ago, nakakasama mo ulit ngayon.

“‘Yung mga dating staff na nakasama mo, mga big boss na ngayon. At natatandaan ka nila,” pahayag ni Ruffa.

Anyway, pinaghahandaan, at inaasam nga ni Ruffa ngayon ang pagsasapelikula naman ng buhay ni Madame Imelda Romualdez Marcos. Kung sa ‘Maid In Malacanang’ ay mas nabigyan ng highlight ang buhay ng mga ‘maid’ at ni Sen. Imee Marcos, marami nga ang nagsasabi na gusto rin nilang magkaroon ng isang pelikula na tungkol naman kay Imelda.

“Yes exactly, kaya kailangan pumirma ako sa Viva para hindi ako patayin sa part 2 and 3 ng Maid In Malacanang, na lalong humaba ang role ko as Imelda Marcos.

“Malay mo magkaroon pa ng solo film `yon. And definitely, kung may solo film para kay Madam Imelda, I would love to play her.

“Maraming mga artista ang gustong gumanap as Imelda Marcos. Marami rin akong nakalaban dito. But thankful na ako ang pinush ni Direk Darryl Yap, at personal choice ni Madame Imelda,” sabi pa ni Ruffa. (Dondon Sermino)