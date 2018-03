Rufa Mae, Ethel nagsalo sa isang lalake?

Riot talaga sa tawanan ang pagsasama nina Ethel Booba at Rufa Mae Quinto bilang guests sa Gandang Gabi Vice last March 4. Kahit ang mismong host na si Vice Ganda, tawang-tawa sa mga punchline ng dalawang komedyana.

Sa interview nila sa GGV, inamin nina Rufa Mae at Ethel na pareho silang may academic awards noong nag-aaral pa sila – salungat sa kanilang image na slow at kunwaring hindi nakakaintindi ng Ingles.

Pero mas nagdala ng katatawanan ang kanilang opinyon tungkol sa fake news, dahil nagbigay pa si Ethel ng clue na nag-uumpisa daw sa letter M ang nagpapalaganap ng pekeng balita online.

“‘Yung mga fake news talaga, kilala ko kayo! Libre ang Google, ‘wag kayong tanga! Samantalahin ninyo,” nakakatawang sabi ni Ethel.

“It’s so unreal,” maikli namang sagot ni Rufa na agad namang siningitan ni Ethel ng “How about your nose?”

Hindi sumagot nang diretso si Rufa at ibinato kay Ethel pabalik ang tanong kung nagpagawa ba ito ng ilong. “It’s true news, not fake news,” sagot naman ni Ethel na lubos na nagdala ng tawanan sa audience.

Pero bukod sa pagpapagawa ng ilong, may isa pang ibinulgar na sekreto ang dalawang komedyana dahil pareho pala silang naging intimate sa iisang lalaki.

“Nasa backstage kami, mayroon siyang ni-reveal. Isang lalaking naging jowa ko, tapos sila nag-one night stand,” pagbulalas ni Ethel.

“Hindi ko naman alam na isang taon pala sila noon at ang daming nangyaring everything,” paliwanag naman ni Rufa Mae.

Pilit na tinanong ni Vice kung sino ang lalaki at biglang lumabas ang pangalan ni Jon Avila sa kanilang usapan!

Pasabog talaga ang naging episode na iyon ng GGV at kahit ang online world sobrang nabaliw sa mga rebelasyon nina Ethel at Rufa Mae! Request pa ng iba na sana magkaroon ng regular show ang dalawa dahil sa natural ang galing nila sa pagpapatawa.