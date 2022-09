Rubilen, Chezka binokya karibal

NAKITAAN agad ng tikas sina billiards star Rubilen Amit at Chezka Centeno matapos tumumbok ng magkahiwalay na panalo sa opening round ng Predator World Women’s 10-Ball Championship sa Klagenfurt, Austria, kahapon.

Pinataob ni former world champion Amit si Yi Yun Su ng Chinese-Taipei, 7-0, habang angat naman si 2019 SEA Games gold medalist Centeno kay Elise Qiu ng Netherlands, 7-0.

Kasalukuyang hinihintay naman nina Amit at Centeno ang susunod nilang makakalaban.

Samantala, makakasama ni 2013 World Women’s 10-Ball Champion Amit sina Carlo Biado at Johann Chua sa World Team Championships.

“Wishing our Team Philippines the very best. Mabuhay,” saad ng co-founder ng Makati Pool Players Association (MAPPA) Leslie “Anito Kid” Mapugay. (Elech Dawa)