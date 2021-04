RT-PCR test modus bistado

Paiimbestigahan ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang report na may ilang hospital sa Metro Manila at lalawigan ng Rizal ang mataas maningil ng RT-PCR test sa kabila ng umiiral na price cap.

Sinabi ni IATF Vice-Chairman at Secretary to the Cabinet Karlo Nograles na labag ito sa ipinaiiral na price cap ng Department of Health (DOH) at Department of Trade and Industry (DTI).

Malinaw aniya na paglabag ito ng ilang ospital at nagpapalusot na lamang sa pamamagitan ng alok na mas mabilis na resulta ng COVID test.

“Meron tayong price cap diyan sa RT-PCR. Dito sa ginagawa nila parang nagpapalusot sila eh no. Ito ay kailangang rebyuhin at pag-aralan ng IATF. Parang indirect violation na rin ito ng price cap pagda­ting sa RT-PCR test,” ani Nograles.

Batay sa ulat, ilang hospital sa Quezon City at Rizal ang naniningil ng mula P6,000 hanggang P12,000 para sa mabilis na resulta ng PCR test.

Taliwas ito sa itinakdang price cap ng gobyerno para hindi maabuso ang COVID test sa pamamagitan ng RT-PCR. (Aileen Taliping)