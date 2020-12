RSA: Skyway 3 libre toll ng 1 buwan

Isang buwan na libreng makakadaan ang mga motorista sa Skyway 3.

Nitong Disyembre 29 ay inilarga na ang bahagyang pagbubukas ng expressway na magkokonekta sa Southern at Northern Luzon, na pinondohan ng San Miguel Corporation (SMC).

“We are glad to finally welcome motorists, even on a limited capacity, starting December 29. While this is only a partial opening, given the scale and importance of this project, this is a very significant development,” anunsyo ni SMC President at Chief Operating Officer Ramon S. Ang.

Binigyang kredito ni Ang ang buong economic team ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapabilis sa Skyway 3 project.

Aniya, sa ilalim ng administrasyong Duterte naayos ang mga isyu tungkol sa right-of-way na naging hadlang sa proyekto.

Para sa bahagyang pagbubukas, sinabi ni Ang na ang mga motorista ay maaaring dumaan sa apat na lane ng Skyway 3.

Pagtuntong naman ng Enero 14, 2021 bubuksan na ng SMC ang lahat ng pitong lane ng may 18 kilometrong expressway mula Buendia, Makati hanggang North Luzon Expressway. (IS/Eileen Mencias)