RS, Oliver mapangahas sa ‘M Butterfly’

Mapangahas ang ‘new version’ ng M Butterfly na kasalukuyang ini-stage ngayon sa Maybank Performing Arts Theater sa BGC, Taguig City.

Gaya ng tinuran ng bida ditong si RS Francisco, ibang-iba ang 2018 version sa napanood naming 1990 version noon sa UP Diliman,­ nu’ng kami’y mga estudyante pa. Kahit ang kaklase naming si Aureus Solito na siyang direktor ngayon ng nasabing play bilang si Direk Kanakan Balintagos ay excited sa pagmamalaki sa aming, “entirely different from what we have watched decades ago.”

Noon kasi, iisang setting lang (prison) ang inikutan ng kuwento at sa point of view ng French prisoner at Chinese opera singer na si Song Liling at sa naging relasyon nila sa loob ng preso umikot ang kuwento.

In this 2018 version,­ ganun pa rin ang premise pero hinaluan na ito ng ibang subplots at back stories kaya’t mas naging masigla, madaming humor ang dialogues at marami nang ibang karakter na gumagalaw sa kuwento.

Si RS pa rin talaga ang perfect na Song Li­ling (we saw some theater actors doing the role in the past) dahil sa kanya siguro nabuo ang imahe ng isang lalaking nagpanggap bilang opera singer at nakipagrelasyon sa isang lalaki sa loob ng kulungan.

Sa mga mahihilig sa stage plays, magandang panoorin ang M Butterfly lalo pa’t sobrang moder­no na ang approach ng mga bagong direktor sa ngayon kahit sa pagtrato sa mga kuwentong siglo na pinagdaanan.

Ilang beses ding nakipag-halikan si RS sa kanyang leading man na si Oliver Borten na sa umpisa pa lang ng play ay nagpakita na ng kahubadan at nagbihis pa on stage. Meron ding mga naked scene si RS habang nagde-deli­ver ng mga linyang nakakatawa at mga lengguwaheng napapanahon para sa member ng LGBTQ community.

Kasama rin sina Pinky Amador na napakagaling naman talagang aktres, ang mister ni Pokwang na si Lee O’ Brien, Norman Mcleod, Maya Encila at ang magaling na opera singer na si Rica Nepomuceno.

Maraming beneficiary ang play na may kanya-kanya ng date of performance (block screening­ kung sa sine). Nung makausap namin sa a­ming DZMM program si RS ay sinabi nito ang plano nilang pagdala ng play abroad.

Magarbo at hahanga­an ninyo ang set design, lalo na ang mga fabulous gowns and costumes ni M Butterfly.

Hindi talaga nagpakabog si RS na halos nagmukhang beauty queen o reyna sa bawat labas niya, what with his headdress, tiaras or trail na agaw eksena sa stage sa haba.

Congratulations at sana nga ay marami ang makapanood nito.