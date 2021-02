RR Enriquez lugi ng P6M sa milk tea

Pinagsisihan ng former TV host and dancer na si RR Enriquez ang isang business decision na ginawa niya na ikinalugi niya ng higit sa P6 million.

Sa Instagram, sinabi ni RR na gusto niyang i-share ang ginawa niyang pagkakamali sa negosyo para hindi siya matularan ng iba.

“Wanna know a secret? Mistakes that I did as a business owner during this pandemic? I ordered 50,000 pieces of milk tea which cost me P6 million.

“Yes, not bragging, I’m just being honest lang because I want to share with all of you the mistakes that I made during this pandemic. Para kapag naisipan n’yong mag-business, maiwasan n’yo ‘yung ganitong pagkakamali.”

Unang naging business ni RR ay ang kanyang Cryolipo coffee products na naging mabenta. Hindi niya akalain na malulugi siya sa pagbenta niya ng milk tea.

“Hindi sya pinagkaguluhan unlike ng Cryolipo coffee. Correction, mabenta naman sya and sure ako mauubos ito pero need ko maghintay. Unlike sa coffee na pag-deliver sa akin ubos agad,” sey pa ni RR. (Ruel Mendoza)