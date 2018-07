Roxas, mga ex-PNP official tatalupan sa Mahindra scam

HANDA si Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson na magsagawa ng pagdinig kaugnay sa sinasabing anomalya sa procurement ng P1.8 billion na halaga ng Mahindra pat­rol jeep ng Philippine National Police (PNP).

Sinabi ni Lacson na kung mai-refer ang re­solusyon sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ay agad siyang magpapatawag ng hearing.

“It depends saan ma-refer. Kung refer sa public order, agad-agad tatawag ako ng hearing. It could also be referred to the Blue Ribbon Committee,” saad ni Lacson.

Kabilang anya sa nais nitong magpaliwanag si dating Interior Secretary Mar Roxas na siya ring ex-officio chairman ng Napolcom na may superbisyon sa PNP nang isa­gawa ang procurement.

“PNP, DILG Secretary dahil siya ex-officio chairman ng Napolcom na may supervision and control sa PNP. So ‘yan dapat tingnan,” sagot ni Lacson sa tanong kung sino ang nais nitong ipatawag sa hearing.

Isinalaysay ni Lacson na noong nasa proseso pa lamang ng procurement ng mga sasakyan ay kinuwestiyon na nila nag hakbang dahil malinaw na may mali sa proseso.

“P1.8B in people’s money ang involved dito. Pababayaan na lang ba natin gano’n na lang lagi ang nangyayari na procurement tapos bahala na si Batman mapakinabangan o hindi? Mababalik ba natin ang bilyon na nagastos? Kailangan tingnan para ‘di na maulit uli, panagutin ang sino dapat managot,” dagdag pa nito.