Roxas, Abaya yayariin ni Digong sa MRT

Tiniyak kahapon ng Malacañang na hindi palulusutin sa kaso ang mga dating opisyal ng noo’y Department of Transportation and Communications (DOTC) na responsable sa palpak na operasyon ng Metro Rail Transit Line 3 (MRT-3).

Sa harap na rin ito ng matinding perhuwisyong inaabot ng mga train commuters araw-araw dahil sa depektibong mga tren ng MRT.

Bagaman hindi tinukoy kung sino ang mga da­ting opisyal, matatandaan na nagsimula ang mga aberyang nararanasan ng mga pasahero ng MRT sa panahon ng panunungkulan ni da­ting DOTC Secretary Mar Roxas.

Pinalitan si Roxas ni dating DOTC Secretary Joseph Emilio Abaya su­balit hindi pa rin nalunasan ang mga aberya sa MRT.

Sinabi kahapon ni Presidential Spokesman Harry Roque na hindi manhid ang Malacañang sa nangyayaring kapalpakan ng mga MRT train at maging ng Light Rail Transit (LRT) kaya’t pananagutin ang mga dating opisyal na hindi ginawa ang kanilang tungkulin.

Katunayan ayon kay Roque ay kinansela na ng DOTr ang kontrata sa kompanyang dapat ma­ngasiwa sa maintenance ng mga tren ng MRT dahil hindi ginawa ang kanilang responsibilidad.

“We just rescinded our contract with BUSAN alleging non-performance of contract because of the many breakdowns of the MRT ‘no. This indicates that ang Palasyo po ay hindi po manhid doon sa mga pangangailangan ng ating mga publiko na nag-e-MRT at nag-e-LRT araw-araw.

Patunay po ‘yan na hindi na papayag ang Presidente na patuloy ang palpak na serbisyo na binibigay ng mga kontratista ng ating MRT at LRT.

Hindi lang po kinansela ang kontrata, pero ang naintindihan ko po ang DOTC ay magsasampa rin ng kaso laban doon sa mga tao na naging dahilan kung bakit nagkaroon ng perwisyo ang ating mga mamamayan,” pahayag ni Roque.

Maging si Anakpawis Party-list Rep. Ariel Casilao ay nanggigigil din na mapanagot ang mga nagpabaya sa MRT.





Bukod sa Busan Universal Rail Inc. (BURI), ang maintenance provider ng MRT-3, iginiit ng kongresista na habulin at panagutin din sina Roxas at Abaya sa kapalpakan ng serbisyo ng MRT-3.

“Accountability should not be limited to BURI alone but also with former DOTC (Department of Transportation and Communications) officials like Abaya, Roxas…et al,” ayon kay Casilao.

Samantala, tinawag na sinungaling ni Puwersa ng Bayaning Atleta (PBA) Party-list Rep. Jericho Nograles ang BURI dahil sa mga dispalinghadong palusot sa palyadong serbisyo ng MRT-3.

“BURI is lying through its teeth in claiming that the MRT-3 breakdowns and glitches were caused by the system’s old and dilapidated train rails,” pahayag ni Nograles.

Iginiit ng kongresista na hindi dapat isisi ng BURI sa riles ang kaliwa’t kanang aberya sa tren.

Mas maigi aniya na aminin na lamang ng BURI ang diumano’y kawalan nito ng kakayahan na pangasiwaan ang pagmamantene sa MRT-3.