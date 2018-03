Roxas, Abaya binaboy ang MRT-3 – Roque

SINALAULA umano ng mga dating maintenance provider sa ilalim ng administrasyong Aquino ang Metro Rail Transit (MRT) Line 3 kaya araw-araw ay pumapalpak ang biyahe ng mga tren.

Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, natapos na ang ginawang pag-aaral ng Sumitomo company sa kundisyon ng mga tren ng MRT-3 at natuklasang mas malala pa sa kanilang inasahan ang kalagayan nito.

Lahat anya ng kinuhang maintenance provider ng MRT-3 bukod sa Busan Universal Rail Inc. (BURI) ay walang kakayahan at walang sapat na kapital para pangasiwaan ang pagmantina sa mga tren at riles gayondin sa signaling system ng MRT-3.

Bagama’t naglaan ng pondo ang gobyerno ay pinagpiyestahan lang dahil bumili ng mga bagong bagon na hindi naman magamit at hindi angkop sa sistema at sa riles para tumakbo.

“Ngayon lang po natapos noong Sumitomo na kinuha po uli ng gobyerno para maging maintenance contractor iyong kanilang pag-aaral kung ano na nangyari sa MRT, at ang sabi nila mas malala pa sa kanilang inaasahan. So talagang nababoy po iyong MRT na ‘yan dahil po sa, maalala ninyo ay nagsimula naman ng problema ang pahirap sa ating mga mananakay noong pinalitan ng MRT ng mga kompanya nang wala namang kinalaman at kakayanan,” ani Roque.

Nagngitngit aniya si Pangulong Rodrigo Duterte nang malaman ang sinapit ng MRT-3 na naging dahilan para maperwisyo ang mga pasahero sa kagagawan ng mga dating opisyal.

Una nang ipinag-utos ni Pangulong Duterte kay Solicitor General Jose Calida na sampahan ng kasong plunder ang mga dating opisyal ng gobyerno dahil sa anomalya sa maintenance ng MRT-3. Kabilang sa pinakakasuhan sina dating Transportation Secretary Mar Roxas at Joseph Emilio Abaya.

Sinabi ni Roque na pinakiusapan lang ng gobyerno na bumalik ang Sumitomo dahil nawalan aniya ng tiwala ang kompanya sa mga kababalaghang nangyari sa nakalipas na administras­yon.