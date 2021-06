Roxanne tinago panganganak

Nakapalitan namin ng private messages si Roxanne Barcelo. Isa si Roxanne sa nanggulat nitong pandemic dahil last December, ni-reveal niyang kasal o nagpakasal na siya. At kasunod ang kanyang pagbubuntis.

Nanganak na pala si Roxanne sa kanyang baby noong May 22. Last April, nabanggit na niya na boy ang gender ng baby nila. Kung mapapansin, wala pa halos balita tungkol dito. Hindi rin siya nagpo-post o nagsi-share ng ano mang details o announcement na nakapanganak na siya sa kanyang first baby.

Pero feeling namin, katulad ng pagiging very private ng marriage life niya, since nagpakasal ay hindi pa niya ipinapakita ang mukha ng kanyang Mister, ‘di-malayong gagawin din niyang pribado ang baby nila.

Tinanong naman namin si Roxanne kung masaya siya ngayon at sey nga niya, “Sobrang happy.”

Definitely, worth the wait daw ang paghihintay niya sa lalaking inilaan pala talaga sa kanya ni Lord. At siyempre, mas doble pa ang saya niya dahil may baby na sila.

Jessy hindi ‘bilmoko’ kay Luis

Mukhang masuwerte si Luis Manzano sa kanyang Misis na si Jessy Mendiola. Nang pinanood namin ang recent vlog niya kunsaan ay ipinakita niya ang kanyang pagdi-declutter sa kanyang condo unit.

May palagay kaming condo unit ito ni Jessy noong dalaga siya na mine-maintain pa rin niya. Anyway ‘yun nga, mukhang bilang babae, hindi “high maintenance” ang actress.

Makikita sa kasimplehan lang ng mga gamit, condo niya at pagiging masinop niya. Kung ikukumpara ang closet niya sa ibang artista na parang department store sa dami at definitely, mga high-ends at luxurious brand, walang-wala ang sa kanya.

Sabi nga niya, “Sa mga nagtatanong, mahilig ba ‘ko sa mga mahal na damit? Hindi… Kasi for me, parang every two years or every three years dapat marunong kang mag-let go ng mga damit. Kung hindi man magpalit ng style, magpalit lang ng clothes.

“And then, siyempre, naluluma ang mga damit, ‘di ba? Kaya hindi ako mahilig sa mga mahal na damit.”

Dahil dito, ang daming positibong comment sa vlog ni Jessy. May mga nagtataka kung bakit ang dami raw na hine-hate si Jessy, e, kung titingnan nga raw, napaka-simple lang nito at mukhang maayos din makisama at magsalita sa kanyang kasambahay o assistant na kasama at katulong niyang nagde-declutter sa condo niya.

Sabi ng ilang netizens, “I don’t really understand why people hating Jessy? Look at her she so soft and kind.”

“First time kong nakapanood ng artistang hindi maarte sa damit! She doesn’t care if her clothes are not branded! Mga napapanood kong artista is puro mamahaling damit nila! You’re very simple Jessy! This how I love about you, a very practical woman!”

So, true nga na hindi ‘bilmoko’ si Jessy kay Luis, ha!

Barbie suportado si Julie

Marami ang natutuwa sa klase ng friendship meron sa pagitan nina Julie Anne San Jose at Barbie Forteza.

Natapos na ang guesting ni Barbie sa ‘Heartful Café’ na pinagbibidahan nina Julie Anne at David Licauco. Given naman na si Barbie ang considered Kapuso Primetime Princess, pero walang naging isyu rito nang maging special guest sa serye ni Julie Anne.

May tweet si Barbie na, nagpapasalamat pa ito kay Julie na naging bahagi siya ng serye nito. Sey niya, “Ayan haaaa!!! Nag-let go na si Cors!!! Happy? Satisfied?? Heart-Ace ftw! I truly enjoyed playing Cors. Thank you for all your good feedbacks about the character. @MyJaps Mare! Thank you for letting me become part of your show. Da best ka!”

Nireplayan naman ito ni Julie nang, “Love you. Alam mo ‘yan. See you… soon?”