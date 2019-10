Roxanne gawing host ng ‘It’s Showtime’

Laking tuwa ng netizens sa iyak-tawa na dala ng host-singer-actress na si Roxanne Barcelo sa pagtungtong niya sa “Tawag Ng Tanghalan: Celebrity Edition” sa “It’s Showtime”, kaya naman hiling ng karamihan ay siya’y maging host sa number one noontime program.

Isang madamdaming performance ng “Somewhere Over the Rainbow” ang kinanta ni Roxanne o dating Roxy B, kaya naman proud na proud ang huradong si Zsa Zsa Padilla, na dati na niyang nakasama sa “Wildflower”, pati na rin ang ina nito na nanood kasama ng live audience.

Naging emosyonal si Roxanne pagkatapos ng performance niya at sinabing ang pagbabalik niya sa pagkanta ang isa sa mga huling kahilingan ng kanyang ama bago ito pumanaw.

“Kasi wala namang nakikinig sa akin kumanta, tatay ko lang,” emosyonal na kuwento ng aktres.

Puro halakhak naman ang hatid ni Roxanne nang ipakita niya ang kanyang ‘kalog side.’ Ikinatuwa ng netizens ang kakulitan ng aktres kaya’t buong hapong nasa number one trending spot ng bansa ang “Roxanne Barcelo” sa Twitter noong Miyerkoles (Oktubre 9).

Marami pa ang nagsasabing kunin na siya ng “It’s Showtime” na regular o kahit guest host lamang.

“I really love Roxanne Barcelo. I like her bubbly personality. I saw her with her GGV guesting and she is so kalog. But today with her singing in TNT Celebrity edition and I realized that she has a lot of talent to showcase. She really can sing! Sana ganito bigyan ng chance!” ang tweet ni @mark8right17.

Ayon naman sa YouTube user na si Mia Angela Coline Pascual, “I really like her. Magaling na actress. She’s so beautiful, witty, funny and really entertaining talaga, emote na emote pang contest ang aura sa introduction video nila. Sana kunin syang host sa Showtime.”

Sa huli, naging matagumpay nga ang bigay na bigay na si Roxanne, na itinanghal bilang TNT Celebrity Champion of the Day.

“Super deserve niya ang manalo. Ang pure ng heart niya, grabe yung love niya for her Mom and Dad. Super na feel talaga namin iyon at nakapagpasaya pa siya ng madlang people. Please gawin niyo po sana siyang Co-host, I’m sure mas magiging masaya yung show. Beautiful inside and outside. Love you Ate Roxsince nung bata ka pa.. Nawa’y mabigyan talaga siya ng break na deserve niya naman,” komento naman ng YouTube user na si Mady Beronio.

Huling nakita si Roxanne sa “Wildflower” ni Maja Salvador. Maaalala ring may hosting background ang dalaga kaya’t bagay nga naman at siguradong kaya nito ang everyday hosting kung sakaling kunin siya ng “Showtime”.

Blackpink kinopya: Maymay bumida sa Korean site

Napukaw ni Maymay Entrata ang puso ng fans ng sikat na Korean pop group na Blackpink sa matapos niyang sumayaw ng “Solo” sa concert nila ni Edward noong September 27 sa New Frontier Theater.

Dahil nga sa trending dance cover, na-feature pa si Maymay ng isang sikat na Korean site na Korea Boo.

Ayon sa article, natuwa ang fans ng grupo na tinatawag na ‘Blinks’ sa flawless moves at ibang klaseng confidence level na ipinakita ng dalaga.

Ngayon nga ay walang tigil sa pag-tweet ang Blinks sa iba’t ibang panig ng mundo.

Tweet ni @BlinksUnitePH2, “Maymay Entrata, a successful Filipino artist, performed BLACKPINK Jennie’s ‘SOLO’ on her previous concert!#BLACKPINKWORLDTOUR #TheConcertTour#PCAs (@ygofficialblink)@maymayentrata07 looks so fabulous.”

“Maymay (Filipino artist) performed Jennie – SOLO#BLACKPINK #JennieKim #제니 #Jendeukie #jendeugicr. Demiftblackp,” post ng Blackpink Canada.

Sa kasalukuyan, mayroon nang mahigit 2 million views ang naturang dance cover ng Kapamilya actress.

Albert maraming handog na pasabog sa ‘Kadena’

Isa lang ang tanong ng marami kay Albert Martinez: “Gaano ka ka-busy?”

Kasi bumalik na siya sa “Kadenang Ginto” wala pang isang linggo matapos mag-finale episode ang “The General’s Daughter”.

Well, matagal naman nang usap-usapan na babalik si Robert (Albert), kasi ang daming tanong na kailangan niyang sagutin!

Pero ang pinakamalaking tanong sa lahat, bakit niya ginahasa si Romina (Beauty Gonzales)? At kating-kati na ang fans malaman ang sagot.

For sure, umpisa pa lang ito sa shocking revelations ng “KG”. Kasi ‘pag bumalik na si Robert, siguradong karambola sila ni Leon (Richard Yap) dahil bet niya rin si Romina. Tapos si Daniela (Dimples Romana) pipigilan si Robert na amining siya ang nang-rape kay Romina at tunay niyang anak si Cassie (Francine Diaz) dahil mahahatian siya sa mana. Naku, ilan pa lang ‘yan sa posibleng mangyari. Exciting!

Ang hirap ding isipin kung paano pa muli matatanggap ni Romina ang asawa, kung siya pala ang may kasalanan sa malagim niyang nakaraan. Ang akala niyang magliligtas sa kanya sa lahat ng hirap, eh siya pala ang pinagmulan ng kaguluhang ito.

Sa creatives ng “KG”, congratulations dahil kapit na kapit talaga ang lahat tuwing hapon sa mga eksena ng serye. Welcome back din kay Albert! Mas gaganda pa ang takbo ng kuwento sa pagbabalik ng karakter niya.