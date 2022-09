Roxanne buntis ulit sa afam

Ibinunyag ni Roxanne Barcelo na muli siyang nagdadalang-tao sa ikalawang pagkakataon.

Masusundan na nga nila ng kanyang asawang afam na si Jiggs ang kanilang panganay na si Cinco.

Habang namamasyal sila ng pamilya sa Taiwan kung saan na rin sila namamalagi, ibinalita na ni Roxanne sa kanyang mga followers ang latest sa kanilang pagsasama through her YouTube vlog.

Sobrang na-mesmerize kasi siya sa ganda ng kalangitan noon na aniya’y parang painting.

“I think its the perfect backdrop for us to tell you guys that…(tinawag ang asawa) Jiggs! Perfect timing. You wanna share the news?” say ni Roxanne.

“We’re pregnant!” ani Jiggs.

“We’re having our second baby boy in a few months. End of January,” pagkumpirma pa ni Roxanne.

“You’re about to be a big brother!” say pa ni Roxanne kay Cinco, na just recently ay nag-celebrate ng 1st birthday.

Natuwa naman ang kanyang mga follower lalo na ‘yung mga napapaisip na noon kung buntis ba ulit si Roxanne.

“Etoooooo naaaaaa ngaaaaaaa! Labyuuu mga badidap!” sabi pa ni Roxanne. (Batuts Lopez)