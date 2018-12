ROTC, gawin nang mandatory sa Grade 11 at 12

win sa edukasyon

Malaki ang ginagampanang papel ng mga kabataan sa ating lipunan kung kaya’t hangga’t bata pa ay dapat nang pangalagaan ang kanilang kinabukasan sa pamamagitan ng tamang pagdidisiplina at pagmamahal hindi lamang sa pamilya kundi sa sariling bayan.

Ang Pilipinas ay pa­ngatlo sa World Risk Index ng United Nations, at alam nating lahat na nangangahulugan ito na madalas tayong tamaan ng mga kalamidad, kaya mahalaga na laging handa at alam natin kung paano tumugon kaakibat ang mga maaasahang indibidwal anumang panahon.

Kaya naman lubos nating sinusuportahan ang plano ng administrasyon ng Pangulong Rodrigo Duterte na gawing mandatory muli ang Reserve Officers Training Corps o ROTC at mainam na ideya ang pagre-require sa Grade 11 at 12 students na sumailalim sa mandatory ROTC prog­ram upang personal na mahubog at maparami rin ang reserba ng hukbo ng mga militar sa ating bansa.

Sa pamamagitan nito, maibabahagi natin sa kanila ang pagkakaroon ng malasakit sa kapwa, paggalang sa human rights, at paninilbihan sa publiko nang may kusang loob at walang alinlangan.

Naniniwala ako na ang ROTC ay epektibo at kapaki-pakinabang para sa kasalukuyan at susunod na henerasyon, kaya isinumite ng inyong lingkod ang Se­nate Bill No. 200 o ang Mandatory Military and Civic Reserve Officers’ Training Corps noong kauna-unahang araw ng pag-upo ko sa Senado noong 2016.

Sa nasabing panukala, military training ang para sa kalalakihan habang civic training naman ang nakalaan para sa mga babaeng estudyante, kung saan sila ay magsasanay sa serbisyong pampubliko na may kaugnayanan sa operasyong pang-kaligtasan at pang-medikal.

Sa pamamagitan ng ganitong programa, magkakaroon din ng suporta ang ating Armed Forces of the Philippines sa tulong ng mga reser­vists na sumailalim sa matinding pagsasanay at disiplina at mga potensiyal na commissioned officer.

Sa pamamagitan ng wastong mandato ng mga kinauukulan ng gobyerno, matutulungan natin ang mga kabataan na matuto at bigyan ng importansiya ang pagkakaroon ng hangarin sa pusong manilbihan sa kapwa at sa bayan.

Lubos nating hinihikayat ang aking mga kapwa-mambabatas sa Senado at sa Kamara na bigyan ito ng prayoridad at magkaisa upang maipasa ang panukalang batas bago matapos ang ika-17 na Kongreso sa susunod na taon.