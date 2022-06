ROTC bill bubuhayin ni Dela Rosa

Nakatakdang ihain muli ni Senador Ronald ‘Bato’ Dela Rosa ang panukalang mandatory Reserve Officers’ Training Corps (ROTC) bill sa pagbubukas ng 19th Congress.

Ayon kay Dela Rosa, nakahandang siyang maging author ng bersiyon ng panukala na imumungkahi ni Vice President-elect at incoming Education secretary Sara Duterte-Carpio.

“Yes, the same bill that I filed during the 18th Congress, ipa-file ko ngayon doon sa 19th Congress. At titingnan ko kung mayroong proposal ‘yong Office ng Vice President na gagawin nila, isa-submit sa akin, then I am willing to author such a bill na gusto nila, ‘yong version na gusto ni Vice President Inday Sara (Duterte),” sabi ni Dela sa panayam sa SMNI.

Ang ROTC bill ay isa sa 10 pangunahing mga panukala na inihain ni Dela Rosa nagdaang 18th Congress.

Sa ilalim ng isusulong ni Dela Rosa, ang mandatory ROTC program ay gagawin sa grade 11 at 12 sa parehong public at private schools habang ang advance ROTC ay available naman sa unang dalawang taon ng higher education.

Pinagsasamantalahan din umano ng mga grupong makakaliwa ang mandatory ROTC na gustong pagbagsakin ang gobyerno. (Dindo Matining)