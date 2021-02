Ross saludo kina Fajardo, LeBron

Matagal-tagal na ring walang interaksiyon si Chris Ross sa kanyang followers sa social media, nitong Biyernes ay kinumusta ng San Miguel Beermen guard ang mga fans.

“What’s new guys? Talk to me! Haven’t heard from you in a while,” pang-eengganyo ng Fil-Am.

May isang humirit kung sino sa palagay niya ang best player sa bawat position sa PBA at NBA.

“Both too hard to come up with,” anang dating two-time Defensive Player of the Year. “I know June Mar (Fajardo) is the best in PBA and LeBron is best in NBA. (VE)