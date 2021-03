Ross ‘praning’ sa COVID-19

NABABAHALA na rin si Chris Ross sa patuloy na dumaraming kaso ng dinapuan ng coronavirus sa bansa.

Noong isang araw, base sa datos ng DOH ay higit 8,000 ang bagong kaso ng COVID-19 at pumalo sa lagpas 4,500 ang nagpositibo.

Sa Twitter ipinarating ng Fil-Am ang kanyang katanungan. “Why are there so many COVID cases in the Philippines and what’s going on with the top vaccines?” post ng San Miguel Beermen guard.

Nitong March 22, isinailalim muli sa general community quarantine ang Metro Manila at apat na karatig-lalawigan. Tatagal ng hanggang April 4 ang two-week NCR-plus GCQ kasama ng Bulacan, Cavite, (Vladi Eduarte)