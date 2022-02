Ross naiyak sa balik laro

MATAPOS mawala ng ilang buwan sa paglalaro, balik na ulit sa hard court ang veteran guard ng San Miguel Beermen na si Chris Ross.

Mula nang magsimula ang 2021 PBA Governors Cup, ngayon lang ulit lumaro si Ross kasama ang Beermen dahil matatandaang pumanaw ang ama nito ilang buwan na ang nakalipas kaya natagalan ito sa Amerika.

Ibinahagi rin nito ang kanyang saloobin sa muling paglalaro na wala na ang kanyang ama.

“Man! Today was super emotional! Held back tears when I got on the court. First game without the man that taught me how to play the sport. Even though I didn’t play well and we didn’t come out with the win, it was a win to be back on the court and out there with my team with fans,” sambit ni Ross. (Sarah Jireh Asido)