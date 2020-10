Ross mandirigma – Austria

Warrior!

Ganyan kung ituring ni Leo Austria ang manlalaro niyang si Chris Ross dahil kahit may iniinda o sugatan na’y patuloy pa ring lumalaban.

“You know this guy is a warrior,” saad ng San Miguel Beer coach Leo Austria sa Fil-Am cager tapos languin ng Beermen ang Alaska Milk Sabado ng gabi sa 45th PBA 2020 Philippine Cup elims sa bubble sa Pampanga.

Sa kabila ng sprained thumb sumalang pa rin ang 2-time Defensive Player of the Year at nakatulongng 10 points at tig-6 rebounds at assists sa 30:47 job. (Aivan Denzel Episcope)