Ross hirap maglaro sa birthday ng erpat

SUPALPAL ang San Miguel Beermen kontra Magnolia Hotshots, 87-104, sa kanilang huling laban, isa ang veteran guard na si Chris Ross na umaming nahirapang maglaro.

“Having a game on my pops birthday was one of the hardest situations I’ve been in my whole life. Imagine being super emotional all day then having to flip the switch to play in a high level game. I like to think I’m mentally strong but today was tough,” sambit ni Ross.

Nagbahagi rin si Ross ng larawan kasama ang yumaong ama bilang pag-alala sa kaarawan nito, “for a chance to be with you, I’ll gladly risk it all,” caption ni Ross sa kanyang post.

Nobyembre 2021 nang pumanaw ang ama ni Ross dahilan para ngayon lang ito nakapaglaro kasama ang Beermen. (Sarah Jireh Asido)