Rose Lin pumalag sa diskuwalipikasyon

Pumalag si Rose Lin, congressional candidate sa Distrito 5 Quezon City sa umano’y paulit-ulit at walang basehang disqualification case na ibinasura na ng korte.

Aniya, may pinal na desisyon ang korte: Siya’y lehitimong residente ng distrito at rehistradong botante sa lugar.

Matatandaang sa desisyong inilabas noong Agosto 4, 2021 ni Presiding Judge Maria Ella Cecilia D. Dumlao-Escalante ay kinatigan nito ang pagsama ng pangalan ni Lin bilang permanent list ng mga botante sa Barangay San Bartolome, District V , QC.

“Guided by law and jurisprudence, the Court concludes that petitioner is a resident of Barangay San Bartolome. The inclusion and registration of her name in the list of permanent voters of Barangay San Bartolome, District V, Quezon City is imperative” nakasaad sa inilabas na desisyon ng korte.

“Masyado namang garapalan na ang pagtatangkang iligwak ako sa District 5 race. Ganoon ba sila katakot na ma-challenge? Bakit? Hindi ba nila kayang lumaban ng patas, kung walang kalaban?” giit ni Lin.

Tumatakbong kongresista si Lin sa distrito 5. Maaari niyang palitan si Rep. Alfred Vargas na magtatapos ang ikatlong termino.