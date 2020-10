Rose isasahog kina Steph, Klay

MAUGONG na tatawid si former Chicago Bull star Derrick Rose sa bakuran ng reigning NBA champions Los Angeles Lakers.

Pero nababanggit din ang pangalan ng one-time Most Valuable Player na mate-trade sa Golden State Warriors.

Desidido ang Warriors na magpalakas sa susunod na season kaya naman lahat ng posibleng puwedeng pakinabangan ay gagawin nila upang maibalik ang korona sa kanila.

Bukod sa big man ay nais din ng GSW na magdagdag ng guard upang makatulong kina Stephen Curry at Klay Thompson.

Ayon kay Mike Cruz ng ClutchPoints, pasok si Rose sa mga kailangan ng Warriors.

“Derrick Rose would instantly become Golden State’s primary scoring option off the bench, something that their currently constructed roster sorely lacks. Likewise, he would also provide them with a steady veteran playmaker in the second unit.” hayag ni Cruz.

Malaki ang tsansa ni Rose na lumanding sa Golden State kung magkakasundo sa presyo ng kontrata. (Elech Dawa)