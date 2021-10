Rosario, Braves alpas sa Dodgers

Dineliver ni Eddie Rosario ang pangalawang sunod na walk-off hit ng Atlanta sa ninth inning para ihatid ang Braves sa 5-4 panalo kontra Los Angeles Dodgers Linggo ng gabi.

Bigla, abante na ang Braves 2-0 sa National League Championship Series.

Dalawang beses nag-rally mula two-run deficits ang Atlanta hanggang makalusot ang two-out single ni Rosario – umalpas sa glove ni LA shortstop Corey Seager.

Hinambalos ni Rosario ang 105 mph sa first pitch ni Dodgers closer Kenley Jansen. Hinabol ni Seager at tinangkang saluhin ng backhand pero dumulas sa kanyang glove ang bola at gumulong sa center field.

Mula sa second base, kumaripas para sa winning run si Dansby Swanson.

Lipat ng Los Angeles ang series, Game 3 ng best-of-seven sa Miyerkoles.

Noong isang taon, abante rin ang Braves kontra Dodgers 2-0 at 3-1 sa NLCS pero nasilat sa last three games. (VE)