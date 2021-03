Rosal, Romualdez, 10 pang pasaway na mayor tuluyan — Bong Go

Pinaalalahahan ni Senador Bong Go ang mga local chief executive na sumunod sa bakuna priority list at kung hindi ay irerekomenda niya kay Pangulong Rodrigo Duterte na kasuhan ang mga ito sa Ombudsman.

“Kaya po galit rin po ang Pangulo at inatasan ang DILG at DOH na tingnan rin po kaagad ito at yung mga dapat makasuhan at ipasa sa Ombuds­man. Nabanggit po ito ng Pangulo, yung mga opis­yales,” pahayag ni Go.

“Hindi po katanggap-tanggap na may makikita tayo nagpo-post pa po sa Facebook na nakikita na tapos na po silang nabakunahan. Insulto po yon sa ating health workers na hindi pa po nababakunahan na gusto pong magpabakuna. Nakikita nila na may nagpapaka-VIP,” dagdag pa nito.

Sa pinakahuling ulat ng Department of Interior and Local Government (DILG) sinabi ni Undesecretary Epimaco Densing III na maliban kina Mayor Alfred Romualdez ng Tacloban at Mayor Noel Rosal ng Legazpi City, Albay ay may sampu pang alkalde ang inisyuhan ng ‘show cause order’ matapos na sumingit sa pagbabakuna kontra COVID-19. ­(Dindo Matining/­Dolly Cabreza)